В Химках появился арт-мост, украшенный граффити
09.09.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Химках представили обновлённую концепцию автомобильно-пешеходного моста, расположенного на 24-м километре Ленинградского шоссе, объект превратился в арт-пространство благодаря многочисленным граффити, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Работы по обновлению данного моста продолжались несколько месяцев. Организаторы рассматривали различные портфолио авторов, после чего была отобрана команда талантливых художников, имеющих опыт работы как в России, так и в Европе.
Дополнительно по случаю открытия нового обновлённого моста через Ленинградское шоссе была установлена памятная табличка. По мосту ежедневно проезжают более сотни автомобилей. Длина моста составляет 128 метров, ширина – 15 метров.
Работы по обновлению данного моста продолжались несколько месяцев. Организаторы рассматривали различные портфолио авторов, после чего была отобрана команда талантливых художников, имеющих опыт работы как в России, так и в Европе.
Дополнительно по случаю открытия нового обновлённого моста через Ленинградское шоссе была установлена памятная табличка. По мосту ежедневно проезжают более сотни автомобилей. Длина моста составляет 128 метров, ширина – 15 метров.
Источник: http://mosreg.ru