ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка "Такие разные собаки". Экспозиция посвящена году Собаки по восточному календарю.

"Образ этого животного с древнейших времен находит глубокое отражение в искусстве. Собака - не только домашнее животное, но и верный друг, спутник человека, незаменимый помощник и преданный товарищ в любых областях человеческой жизни: в доме, на охоте, на службе и в дороге", - отмечают в музее.



В экспозицию вошли девять живописных произведений алтайских художников из фондов музея, предметы декоративно-прикладного искусства из личных коллекций сотрудников ГХМАК.

Выставка будет работать до 4 февраля.