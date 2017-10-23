В Казанском аэропорту представили фотовыставку "Национальный парк "Нижняя Кама"
23.10.2017, 18:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России в Международном аэропорту «Казань» открылась выставка природной фотографии «Национальный парк «Нижняя Кама».
В терминале 1А представлены 50 фотоиллюстраций, отражающих уникальные ландшафты, пейзажи, редких и характерных представителей флоры и фауны заповедника. Авторами фоторабот являются сотрудники и друзья национального парка.
Данная фотовыставка – один из значимых проектов, привлекающих внимание жителей и гостей республики Татарстан к уникальным природным комплексам региона Нижнего Прикамья. Выставка направлена на формирование чувства гордости за величие родной природы, патриотизма, повышение престижа ООПТ в обществе, популяризацию бережного отношения людей к природе.
Выставка природной фотографии «Национальный парк «Нижняя Кама» открыта в общедоступном формате для пассажиров, прибывающих рейсами из городов России.
В терминале 1А представлены 50 фотоиллюстраций, отражающих уникальные ландшафты, пейзажи, редких и характерных представителей флоры и фауны заповедника. Авторами фоторабот являются сотрудники и друзья национального парка.
Данная фотовыставка – один из значимых проектов, привлекающих внимание жителей и гостей республики Татарстан к уникальным природным комплексам региона Нижнего Прикамья. Выставка направлена на формирование чувства гордости за величие родной природы, патриотизма, повышение престижа ООПТ в обществе, популяризацию бережного отношения людей к природе.
Выставка природной фотографии «Национальный парк «Нижняя Кама» открыта в общедоступном формате для пассажиров, прибывающих рейсами из городов России.
Источник: http://eco.tatarstan.ru