ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 и 25 марта в Конаково проходит XX областной фестиваль любительского театрального искусства "Театральные встречи – 2018". Мероприятие организовано областным Домом народного творчества.

"Театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения", – считает Губернатор Игорь Руденя.

В фестивале, который проходит в ДК "Современник", принимают участие 8 коллективов из Тверской области: Конаково, Кашина, Максатихи, деревни Мокшино Конаковского района, в том числе детско-юношеская театральная студия "Брависсимо" и образцовый детский театр "Теремок" (Конаково).

В программу "Театральных встреч" вошли 8 спектаклей разных жанров для детей и взрослых. Для режиссёров и актёров народных театров организована творческая лаборатория. Мастер-класс на тему "Конфликт – основа театрального действа" проведёт член жюри, лауреат премии "Золотое перо" Союза журналистов России Валерий Смирнов.

В составе жюри также – заслуженный артист РФ, педагог по режиссуре и актёрскому мастерству Тверского колледжа культуры им. Н.Львова Сергей Коноплёв, представители областного Дома народного творчества.

На фестивале будут названы лучшие работы актёров, режиссёров, композиторов и художников.