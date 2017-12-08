В Концертном зале имени Чайковского покажут спектакль "Чёрт, солдат и скрипка"
08.12.2017, 07:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спектакль «Чёрт, солдат и скрипка» - новая, яркая и неожиданная интерпретация знаменитой «Истории солдата» Игоря Стравинского, приуроченная к 135-летию композитора и 100-летию самого сочинения. Премьера состоится 19 декабря в 22:30 в Концертном зале имени Чайковского.
Идея нынешней постановки родилась у известного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, который создал свою музыкальную версию спектакля, включив в неё кроме музыки из «Истории солдата» номера из других сочинений Стравинского, написанные им примерно в то же время - оперы «Мавра», балета «Поцелуй феи».
Музыкальная часть спектакля построена в форме танцевальной сюиты. Сколько джаза, драйва и зрелищности в этих маршах, вальсах, танго, фокстротах и рэгтайме. Стравинский, познакомившийся в это время с американским джазом, написал: «Джаз означал совершенно новое звучание моей музыки, и «История солдата» отмечает окончательный разрыв с русской оркестровой школой…».
«Чёрт, солдат и скрипка» - это новый вариант вечной легенды о Фаусте, основанный на его российской версии - сказке о "Беглом солдате и черте" из сборника Афанасьева.
Текст спектакля – талантливый, современный, остроумный. Написан он поэтом Михаилом Успенским в стиле «раешного стиха», который широко использовали русские скоморохи, и который очень похож на современный рэп: «…Мимо речки, мимо луга, по шоссе «Дербент – Калуга» шёл солдат своей страны с необъявленной войны». Чёрт за столетия изменился: теперь у него есть биржи, банки, оффшоры, интернет. И в жизни Солдата появляются новые повороты: он становится «нефтяным олигархом», а его невеста бежит с «Абдуллой» в Эмираты. Но финал сказки-притчи – прежний: «не верьте сказкам и бредням - чёрт всегда смеётся последним. Это у Бога законов много, а дьявол – он играет без правил…» и «… победителем лишь тот оказывается, кто с чёртом вообще никогда не связывается…».
Режиссёр Михаил Кисляров превратил «читаемую, играемую, и танцуемую притчу» в яркий «мультимедийный спектакль», где нашлось место и музыке, и театральной игре, и чтецкой традиции, и пантомиме, и даже хип-хопу: «Главной интригой спектакля, конечно, стало участие в нём трёх "неактёров": Владимира Познера, Андрея Макаревича и Дмитрия Ситковецкого, совмещающего исполнение роли Чёрта с игрой на скрипке». Действо, в которое вовлечены и пианистка Полина Осетинская, и кларнетист Игорь Фёдоров, и перкуссионист Антон Плескач, разворачивается не только на сцене, но и в зрительном зале, и на больших экранах, где оживают рисунки Макаревича.
За раскрытие сюжета в пластике и пантомиме – ответственны Александр Тронов и Анна Дельцова – Солдат и Принцесса. Мастера хип-хопа и лидеры экспериментального уличного танца, звёзды телешоу «Танцы», они стали украшением и открытием спектакля.
У «Истории солдата» - богатая история. В разные годы в представлении этой «читаемой, играемой и танцуемой» притчи принимали участие Жан Кокто, Жан Маре, Ванесса Редгрейв, Иэн Маккеллен, Питер Устинов и даже Стинг. Приглашаем Вас посмотреть и послушать нашу версию, первое и единственное представление которой состоялось в рамках фестиваля «Черешневый лес» 19 мая 2017 года. «Успех у исполнения был сумасшедший, зал абсолютно переполнен, явилась и музыкальная элита, и телевизионная… Иными словами, продюсерски затея оправдалась на сто процентов», - написал С. Бирюков в своей рецензии «Не меняйте скрипку на «планшету».
Слово главным действующим лицам спектакля:
Дмитрий Ситковецкий: «Сегодня Стравинский занимает солидное место в моем репертуаре. Впервые же серьёзно я «встретился» с его музыкой в студенческие годы, учась в Джульярдской школе. Мы с ребятами играли сюиту из «Истории солдата» и активно гастролировали с ней. Так что это произведение стало моим первым знакомством, а точнее - полным погружением в Стравинского. Но мне уже тогда показалось, что и в оригинальном тексте, и в музыкальном материале есть структурные проблемы. Поэтому в нашем спектакле «Черт, солдат и скрипка» я использовал пьесы не только из «Истории солдата».
Андрей Макаревич о работе над спектаклем: «Мне страшно интересно было работать над этим спектаклем. Бешеный коктейль: музыка Стравинского (ведь не было бы современного джаза и рок-н-ролла без Стравинского!), сказка Афанасьева в блестящем стихотворном переложении Михаила Успенского, отчего она вдруг оказалась написанной сегодня и про сегодня! Да, и компания «действующих лиц» …»
Владимир Познер: «Это мой первый опыт в музыкальной постановке. После первой репетиции, которая, на мой взгляд, была крайне неудачной, я сказал, что давайте я не буду этим заниматься, это всё-таки не моё дело. Ну, вторая репетиция прошла хорошо, и потом я, в общем-то, увлёкся. Участвовать в спектакле, где есть режиссёр, очень профессиональный, талантливый, где есть другие действующие лица, и где самое главное, конечно, это музыка и нужно как-то в эту музыку вписаться, все это вместе взятое оказалось для меня невероятно увлекательным делом. На мой взгляд это очень любопытно даже для тех, кто может не очень увлекается Стравинским».
Игорь Фёдоров: «…это один из самых сказочных и чертовски головокружительных проектов, в которых я принимал участие!»
Полина Осетинская: «Эксперименты - вещь опасная, но почётная. Когда классическому музыканту надоедают рамки узкого академизма, он рискует и раздвигает пространство. То действо, а вернее синтез многих видов искусств, что у нас получается - меня очень увлекает. Надеюсь, это увлечёт и вас, дорогие зрители!»
Идея проекта и музыкальная версия - Дмитрия Ситковецкого
Текст - Михаила Успенского
В спектакле принимают участие:
Владимир Познер - в роли Чтеца
Андрей Макаревич – в роли Солдата
Дмитрий Ситковецкий, скрипка - в роли Черта
Полина Осетинская, фортепиано
Игорь Фёдоров, кларнет
Антон Плескач, ударные
Александр Тронов, Анна Дельцова, экспериментальный танец – Солдат и Принцесса
Режиссёр-постановщик– Михаил Кисляров
Хореография – Михаил Кисляров, Анна Дельцова, Александр Тронов
Рисунки – Андрей Макаревич
Художник по свету – Геннадий Алексеев
Видеорежиссёр – Алексей Шемятовский
Оператор – постановщик – Иван-Пономарев
Компьютерная анимация - Ян Калнберзин
Помощник режиссёра – Юна Голубова
Идея нынешней постановки родилась у известного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, который создал свою музыкальную версию спектакля, включив в неё кроме музыки из «Истории солдата» номера из других сочинений Стравинского, написанные им примерно в то же время - оперы «Мавра», балета «Поцелуй феи».
Музыкальная часть спектакля построена в форме танцевальной сюиты. Сколько джаза, драйва и зрелищности в этих маршах, вальсах, танго, фокстротах и рэгтайме. Стравинский, познакомившийся в это время с американским джазом, написал: «Джаз означал совершенно новое звучание моей музыки, и «История солдата» отмечает окончательный разрыв с русской оркестровой школой…».
«Чёрт, солдат и скрипка» - это новый вариант вечной легенды о Фаусте, основанный на его российской версии - сказке о "Беглом солдате и черте" из сборника Афанасьева.
Текст спектакля – талантливый, современный, остроумный. Написан он поэтом Михаилом Успенским в стиле «раешного стиха», который широко использовали русские скоморохи, и который очень похож на современный рэп: «…Мимо речки, мимо луга, по шоссе «Дербент – Калуга» шёл солдат своей страны с необъявленной войны». Чёрт за столетия изменился: теперь у него есть биржи, банки, оффшоры, интернет. И в жизни Солдата появляются новые повороты: он становится «нефтяным олигархом», а его невеста бежит с «Абдуллой» в Эмираты. Но финал сказки-притчи – прежний: «не верьте сказкам и бредням - чёрт всегда смеётся последним. Это у Бога законов много, а дьявол – он играет без правил…» и «… победителем лишь тот оказывается, кто с чёртом вообще никогда не связывается…».
Режиссёр Михаил Кисляров превратил «читаемую, играемую, и танцуемую притчу» в яркий «мультимедийный спектакль», где нашлось место и музыке, и театральной игре, и чтецкой традиции, и пантомиме, и даже хип-хопу: «Главной интригой спектакля, конечно, стало участие в нём трёх "неактёров": Владимира Познера, Андрея Макаревича и Дмитрия Ситковецкого, совмещающего исполнение роли Чёрта с игрой на скрипке». Действо, в которое вовлечены и пианистка Полина Осетинская, и кларнетист Игорь Фёдоров, и перкуссионист Антон Плескач, разворачивается не только на сцене, но и в зрительном зале, и на больших экранах, где оживают рисунки Макаревича.
За раскрытие сюжета в пластике и пантомиме – ответственны Александр Тронов и Анна Дельцова – Солдат и Принцесса. Мастера хип-хопа и лидеры экспериментального уличного танца, звёзды телешоу «Танцы», они стали украшением и открытием спектакля.
У «Истории солдата» - богатая история. В разные годы в представлении этой «читаемой, играемой и танцуемой» притчи принимали участие Жан Кокто, Жан Маре, Ванесса Редгрейв, Иэн Маккеллен, Питер Устинов и даже Стинг. Приглашаем Вас посмотреть и послушать нашу версию, первое и единственное представление которой состоялось в рамках фестиваля «Черешневый лес» 19 мая 2017 года. «Успех у исполнения был сумасшедший, зал абсолютно переполнен, явилась и музыкальная элита, и телевизионная… Иными словами, продюсерски затея оправдалась на сто процентов», - написал С. Бирюков в своей рецензии «Не меняйте скрипку на «планшету».
Слово главным действующим лицам спектакля:
Дмитрий Ситковецкий: «Сегодня Стравинский занимает солидное место в моем репертуаре. Впервые же серьёзно я «встретился» с его музыкой в студенческие годы, учась в Джульярдской школе. Мы с ребятами играли сюиту из «Истории солдата» и активно гастролировали с ней. Так что это произведение стало моим первым знакомством, а точнее - полным погружением в Стравинского. Но мне уже тогда показалось, что и в оригинальном тексте, и в музыкальном материале есть структурные проблемы. Поэтому в нашем спектакле «Черт, солдат и скрипка» я использовал пьесы не только из «Истории солдата».
Андрей Макаревич о работе над спектаклем: «Мне страшно интересно было работать над этим спектаклем. Бешеный коктейль: музыка Стравинского (ведь не было бы современного джаза и рок-н-ролла без Стравинского!), сказка Афанасьева в блестящем стихотворном переложении Михаила Успенского, отчего она вдруг оказалась написанной сегодня и про сегодня! Да, и компания «действующих лиц» …»
Владимир Познер: «Это мой первый опыт в музыкальной постановке. После первой репетиции, которая, на мой взгляд, была крайне неудачной, я сказал, что давайте я не буду этим заниматься, это всё-таки не моё дело. Ну, вторая репетиция прошла хорошо, и потом я, в общем-то, увлёкся. Участвовать в спектакле, где есть режиссёр, очень профессиональный, талантливый, где есть другие действующие лица, и где самое главное, конечно, это музыка и нужно как-то в эту музыку вписаться, все это вместе взятое оказалось для меня невероятно увлекательным делом. На мой взгляд это очень любопытно даже для тех, кто может не очень увлекается Стравинским».
Игорь Фёдоров: «…это один из самых сказочных и чертовски головокружительных проектов, в которых я принимал участие!»
Полина Осетинская: «Эксперименты - вещь опасная, но почётная. Когда классическому музыканту надоедают рамки узкого академизма, он рискует и раздвигает пространство. То действо, а вернее синтез многих видов искусств, что у нас получается - меня очень увлекает. Надеюсь, это увлечёт и вас, дорогие зрители!»
Идея проекта и музыкальная версия - Дмитрия Ситковецкого
Текст - Михаила Успенского
В спектакле принимают участие:
Владимир Познер - в роли Чтеца
Андрей Макаревич – в роли Солдата
Дмитрий Ситковецкий, скрипка - в роли Черта
Полина Осетинская, фортепиано
Игорь Фёдоров, кларнет
Антон Плескач, ударные
Александр Тронов, Анна Дельцова, экспериментальный танец – Солдат и Принцесса
Режиссёр-постановщик– Михаил Кисляров
Хореография – Михаил Кисляров, Анна Дельцова, Александр Тронов
Рисунки – Андрей Макаревич
Художник по свету – Геннадий Алексеев
Видеорежиссёр – Алексей Шемятовский
Оператор – постановщик – Иван-Пономарев
Компьютерная анимация - Ян Калнберзин
Помощник режиссёра – Юна Голубова
Источник: Ореанда