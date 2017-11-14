ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Иранская классическая музыка в исполнении группы "Фераг" прозвучит 27 ноября в Рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского.Иранская классическая музыка – одно из древнейших и величайших достояний мировой культуры. Её звуковые каноны сложились в молитвенной практике ведических и зороастрийских жрецов, хранителей тайн управления миром при помощи звука. Многослойная музыкальная культура Ирана сформировалась задолго до нашей эры, включая в себя и россыпь традиций разных народов и племён Ирана, и роскошную музыкальную жизнь при дворах персидских царей, и звуковой мир изысканных собраний интеллектуальной элиты: философов, певцов, поэтов. Классическая музыка, вобрав в себя весь многомерный звуковой опыт народа, стала вершинным достижением этой мощной звуковой системы.

Несмотря на свою древность, иранская классическая музыка — это живая полнокровная традиция, впитывающая в себя энергии и ритмы текущего времени и волнующая сердца современных людей. Эта музыка обладает сложным сводом правил культивирования звука и грамматических норм, трудами многих поколений творцов здесь была создана уникальная сокровищница канонических интонационных моделей, из которой иранские музыканты черпают свои мелодии и ритмы по сей день. Этот необъятный, но великолепно устроенный «резервуар» звуковых идей организован по законам больших ладовых систем — дастгахов. Даст — это, в переводе с персидского, рука, гах — место. Начиная свою композицию, музыкант как бы выбирает место для своей руки на грифе струнного инструмента: стоит передвинуть руку немного вверх или вниз — и будет уже другое настроение, состояние духа, смысл звукового послания.

Шур, Хомаюн — это названия старинных иранских дастгахов, которые певец Хосейн Нуршарг и музыканты группы «Фераг» избрали для сегодняшней программы, желая провести нас по сложному пути размышлений и переживаний, исходящих от вечно неутолимого поиска смысла жизни, жажды добра и справедливости. Мудрая музыка соединена здесь с мудрой поэзией, вселяющей в наши сердца силы и свет надежды:

Будь, как вода, коль наше время — камень.

Будь как цветок, коль наш сезон уныл.

Смотри, как светится улыбкой кристалл воды,

пробившись из-под плена громадной глыбы.

(Бахман Рафеи)

Композиция программы строится в соответствии с традиционными нормами, то есть включает в себя инструментальные разделы (например, вступление-пишдарамад), старинные песни (таснифы) и главное чудо иранской музыки — завораживающее искусство классического пения-аваза, блистательным мастером которого является Хосейн Нуршарг. Эти спонтанные, неподготавливаемые заранее и неповторимые «монологи» певца, сопровождаемые столь же непредсказуемыми «ответами» инструменталистов, возникают в порыве вдохновения в данное время и в данном месте, как бы концентрируя в себе общий душевный настрой всего слушающего собрания и потому так волнующе и непосредственно воздействуя на каждое внимающее этим звукам сердце. Неповторимость тембровых красок и обезоруживающая проникновенность голоса Хосейна Нуршарга сопутствуют его магической способности пробуждать в глубинах подсознания память об истинной родине человеческого духа, где он свободно парил в высших сферах, не зная оков земного бытия. Именно за это «напоминание» слушатели так благодарны певцу из далёкого Исфахана.



РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

27 ноября, понедельник, 19.00



«Караван ушёл…»

Иранская классическая музыка



Хосейн НУРШАРГ (аваз)



Группа «Фераг»:

Пежман ЭХТИАРИ (руководитель группы, сантур)

Кавэ МОТАМЕДЬЯН (каманче)

Саман САДЭГЯН (тар)

Нава СОЛЕЙМАНИ (уд)

Хомаюн ДЖАХАНШАХИ (томбак)



В программе:

музыка Фарамарза Пайвара, Мохаммада Резы Лотфи, Пежмана Эхтиари и Хосейна Нуршарга



