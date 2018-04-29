Необычный всесезонный павильон появился в центре итальянской модной столицы – города Милана. Его проект разрабатывался местной архитектурной мастерской Carlo Ratti Associati, возглавляемой знаменитым на весь мир дизайнером Карло Ратти.

В новом объекте Карло Ратти вместе со своей командой продолжает свою исследовательскую работу на тему взаимодействия города и природы. В процессе этого многоэтапного исследования уже был реализован проект ревитализации пространства Экспо-2015 в Милане. В этом году бюро CRA (Carlo Ratti Associati) презентовало общественности уникальную инсталляцию под названием «Живая природа». Объект открылся в рамках экспозиции мебели и дизайна от Salone del Mobile, которая недавно завершилась в Милане. На центральной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо установили павильон, призванный соединить сразу четыре времени года в своих стенах.



--- Информация: Стремление к оригинальности в оформлении интерьеров требует креативного подхода не только к выбору отделочных материалов и мебели, но и к озеленению. Экосистема «вертикальный сад» популярна уже во многих странах и вытеснила растения в горшках, традиционно занимавшие место на подоконниках. Это настоящее произведение искусства, которое подчеркнёт вашу индивидуальность, не требует свободной площади и не создает нагрузку на конструктивные элементы.

Строение имеет площадь в пятьсот квадратных метров, которая разделена на четыре сектора, отвечающие за разные времена года. Каждый сезон отвечает своему типу помещения, откуда вытекает и сценарий поведения. К примеру, зона весны – это гостиная, летняя зона – предназначена для пикников, осеннее пространство – строгое – играет роль офиса, а зимний сектор выполняет функцию игровой комнаты.

Посетителям павильона предлагается курсировать между различными сезонами и менять занятия. Высота конструкции составляет пять метров. Кроме обилия цветов и разных низкорослых растений, сюда вместилось целых 23 разновидности деревьев. Отметим, что растения отбирались Патриком Бланком – известным французским дизайнером-натуралистом, прославившимся тем, что придумал новый тренд – зелёные стены.

Каждую из сезонных зон оснастили весьма примечательными дизайнерскими изысками и брендовой мебелью.