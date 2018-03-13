В Минске обсудят вопросы развития кинематографа в странах Содружества
13.03.2018, 18:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Исполнительном комитете СНГ 13-14 марта пройдёт заседание Рабочей группы по кинематографии государств - участников СНГ.
В ходе встречи будет дана оценка эффективности применения принятых в Содружестве Независимых Государств договоров и решений в области кинематографии, которая позволит определить механизм дальнейшей работы с ними.
В настоящее время нормативно-правовая база в области кинематографии включает пять документов. Исполнительный комитет СНГ обратился к членам рабочей группы с просьбой провести с учётом современных реалий и перспектив сотрудничества анализ действующих в рамках СНГ международных договоров и решений в этой области и направить свои предложения по внесению изменений и дополнений в документы либо прекращению их действия и принятию вместо них новых.
По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, в адрес организации поступили предложения от Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Министерства культуры Российской Федерации и Конфедерации союзов кинематографистов, которые станут предметом обсуждения членов рабочей группы.
Напомним, что Рабочая группа по кинематографии государств - участников СНГ была создана в рамках Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в 2011 году. В её начальный состав вошли представители девяти стран Содружества. Первое заседание состоялось в 2012 году в целях практической реализации двух соглашений - о сотрудничестве в области кинематографии и о совместном фильмопроизводстве.
В ходе встречи будет дана оценка эффективности применения принятых в Содружестве Независимых Государств договоров и решений в области кинематографии, которая позволит определить механизм дальнейшей работы с ними.
В настоящее время нормативно-правовая база в области кинематографии включает пять документов. Исполнительный комитет СНГ обратился к членам рабочей группы с просьбой провести с учётом современных реалий и перспектив сотрудничества анализ действующих в рамках СНГ международных договоров и решений в этой области и направить свои предложения по внесению изменений и дополнений в документы либо прекращению их действия и принятию вместо них новых.
По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, в адрес организации поступили предложения от Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Министерства культуры Российской Федерации и Конфедерации союзов кинематографистов, которые станут предметом обсуждения членов рабочей группы.
Напомним, что Рабочая группа по кинематографии государств - участников СНГ была создана в рамках Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в 2011 году. В её начальный состав вошли представители девяти стран Содружества. Первое заседание состоялось в 2012 году в целях практической реализации двух соглашений - о сотрудничестве в области кинематографии и о совместном фильмопроизводстве.