ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сеть «Москино» Департамента культуры города Москвы с 12 ноября по 24 декабря покажет киноверсии спектаклей крупнейших театров мира. Показы пройдут в кинотеатрах «Юность» и «Звезда». В программу вошли восемь театральных постановок. На больших экранах можно будет увидеть спектакли Королевского национального театра Великобритании, старейшего лондонского театра «Глобус», премьеры московского Большого театра и нью-йоркского Метрополитен-опера. Все спектакли покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Серия показов начнётся с киноверсии спектакля «Одержимость» (2017 год), поставленного в Королевском национальном театре Великобритании. Увидеть его можно будет 12 ноября в 16:00 в кинотеатре «Юность». По сюжету, в основу которого легла книга «Почтальон всегда звонит дважды», невероятно неряшливый и обаятельный главный герой по имени Джино знакомится с женатой парой — Джузеппе и Джованной. Между Джино и Джованной возникает бурный роман, и они решают избавиться от супруга. Однако преступление только отталкивает любовников друг от друга. Главную роль в драме сыграл голливудский актёр Джуд Лоу, режиссёр спектакля — Иво ван Хове. А 26 ноября в 16:00 в «Юности» покажут киноверсию спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» того же Королевского национального театра. Главную роль играет знаменитый актер Дэниэл Рэдклифф.

Спектакль «Буря» (2017 год) по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира, поставленный режиссёром Джереми Хэррином в лондонском театре «Глобус», также можно будет увидеть в кинотеатре «Юность» 10 декабря. Фантастическая история поведает о герцоге Милана волшебнике Просперо, которого сверг и изгнал из города родной брат с помощью короля Неаполя. В компании дочери Миранды маг отправляется на зачарованный остров, чтобы отомстить своим обидчикам и призывает бурю на море именно в то время, когда его брат и король Неаполя возвращаются на корабле домой.

В кинотеатре «Звезда» 3 декабря зрители увидят итальянский оперный спектакль Винченцо Беллини «Норма» (2017 год), поставленный Дэвидом Маквикаром на сцене театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Это лирическая трагедия, действие происходит в 50 году до нашей эры. Норма, партию которой поет Сондра Радвановски — верховная жрица храма друидов. Несмотря на данные обеты, она влюбляется в проконсула Поллиона и рожает от него детей. Однако мужчина уходит от неё к другой женщине и пытается сбежать в Рим. Разгневанная жрица решает отомстить Поллиону и в порыве отчаяния чуть не убивает собственных детей.

А спектакль «Щелкунчик» (2014 год) Большого театра в постановке Юрия Григоровича можно посмотреть в обоих кинотеатрах уже перед самым Новым годом — 24 декабря.