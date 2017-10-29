ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском губернском театре сегодня пройдёт премьера спектакля "Восемь" по одноимённой пьесе, которая выиграла конкурс драматургов "Возрождение. Накануне. 1916–2016", сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Спектакль повествует о трагической истории царской семьи.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила, что это спектакль-размышление о событиях, которые произошли 100 лет назад в глухом уголке России и навсегда изменили историю страны. Автор пьесы – молодой драматург из Екатеринбурга Владимир Зуев, ученик Николая Коляды. Его пьеса "Восемь" стала победителем конкурса драматургов "Возрождение. Накануне. 1916–2016".

Министерство культуры Московской области курирует деятельность 24 муниципальных и пяти государственных театров: Центр развития театрального искусства "Московский губернский театр", Московский областной государственный театр юного зрителя, Московский областной государственный театр кукол, Московский областной государственный театр балета "Русский балет", Московский областной театр драмы и комедии.