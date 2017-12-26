ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ещё один тематический поезд, посвящённый предстоящим новогодним праздникам, вышел в понедельник, 25 декабря, на Кольцевую линию московского метро. Празднично оформленный состав будет перевозить пассажиров в течение месяца.

Церемония запуска прошла в электродепо «Красная Пресня». Гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Состав оформлен в стиле общегородской концепции празднования Нового года.

«В преддверии Нового года к нам поступало очень много обращений от пассажиров с просьбой запустить новогодние тематические поезда. Поэтому мы решили порадовать их и запустить в этом году несколько новогодних поездов. 25 декабря на линии появился ещё один именной состав, а поезд “Путешествие в Рождество” вышел на линию 21 декабря, — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. — В общей сложности два новогодних поезда за месяц перевезут порядка полутора миллионов человек».

Впервые тематический состав, посвящённый новогодним праздникам, был запущен в Московском метрополитене в декабре прошлого года. Состав курсировал в течение трёх недель по Кольцевой линии и успел порадовать более миллиона москвичей и гостей города.

Метро регулярно запускает тематические поезда в честь праздников и важных событий. За 2017 год пассажиры увидели 10 именных составов.