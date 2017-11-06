ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Большом звёздном зале Московского планетария 8 ноября состоится концерт "Сны в зеркале. Satie-видения". Он пройдёт в рамках V Международного конкурса и фестиваля гитаристов имени Александра Фраунчи.

Организатором спецпроекта стал российский музыкант — обладатель Гран-при конкурса классической гитары Guitar Foundation of America (2002) номинант лонг-листа премии Grammy Дмитрий Илларионов.