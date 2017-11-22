ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 хищных птиц - чёрные грифы, белоголовые сипи, орланы и андские кондоры — вернулись на скалу Московского зоопарка.



Скала — искусственная гора с многочисленными гротами и балконами — была закрыта на ремонт с ноября прошлого года. Несущие конструкции сделали из легких современных материалов, благодаря этому появилось больше воздушного пространства для полета, птицам стало удобнее передвигаться. Старые сетчатые ограждения заменили на новые, стальные.



«Они широко используются во многих европейских зоопарках, например в Берлине, Амстердаме, Париже и Праге. Стальная сетка отличается повышенной прочностью, а более тонкие и светлые ограждения позволят посетителям лучше рассмотреть обитателей экспозиции», — рассказал генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Кроме того, в одном из вольеров сделали дополнительное внутреннее пространство для отделения размножающихся пар.



Московскому зоопарку впервые в мировой практике удалось получить потомство белоплечего орлана. Эта птица занесена в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Черные грифы и белоголовые сипы обладают очень острым зрением — с высоты несколько километров они способны увидеть дыхательные движения у лежащих на земле животных. А самая большая из хищных птиц — андский кондор, размах его крыльев превышает три метра.