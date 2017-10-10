ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые в Московском зоопарке появился на свет птенец кафрского рогатого ворона. Его можно увидеть в павильоне «Дом птиц» на старой территории зоосада.

«Рождение птенца кафрского рогатого ворона — событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Кафрский рогатый ворон — самый крупный представитель семейства птиц-носорогов. Своё название они получили благодаря крупному клюву с горбинкой. Взрослая самка рогатого ворона весит до четырёх килограммов, самец — до шести. В длину птица может достигать 120 сантиметров. Рогатые вороны обитают только в Африке, к югу от экватора. Местные племена называют их священными. Африканцы верят, что птицы предсказывают наступление сезона дождей. Считается, что рогатый ворон издает громкий крик, схожий с львиным рыком, предчувствуя перемену погоды. Различить его можно на расстоянии до пяти километров. Внешность у кафрского рогатого ворона яркая и запоминающаяся. На фоне чёрных перьев заметно выделяется красная кожа вокруг глаз и с передней стороны шеи. А сильный клюв способен подбросить добычу весом более трёх килограммов.

Кафрский рогатый ворон занесён в Красную книгу как уязвимый вид. В неволе при хорошем уходе птица живет более 60 лет, но очень редко размножается. Как добавили в пресс-службе Московского зоопарка, рогатые вороны очень чувствительны к внешним факторам. Поэтому долгожданное яйцо, появившееся у птиц, сотрудники зоосада сразу же забрали в инкубатор.

Сейчас птенец живёт отдельно от родителей. Когда он подрастёт, его поместят в вольер со взрослыми птицами. Окрас воронёнка пока не яркий. Перья и кожа вокруг глаз у него коричневого цвета. Чёрно-красной птица станет к четырём — шести годам. Меню маленького хищника такое же, как и у взрослых сородичей. Взрослых птиц кормят утром и вечером. На завтрак они едят мышей и перепелок, которых сотрудники зоопарка прячут по всему вольеру — в дупла, под камни, между ветвей. Это делается для того, чтобы вороны были заняты поиском пищи. На ужин птицы получают насекомых (их закладывают в пластиковую бутылку) или орехи.