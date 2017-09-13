ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Детёныш азиатской кошачьей акулы впервые появился на свет в Московском зоопарке. У маленького хищника большие выпуклые глаза, гибкое тело и характерный для этого вида полосатый кошачий окрас.

«Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко. В дикой природе они тоже немногочисленны. Международный союз охраны природы присвоил кошачьим акулам статус сохранности “близкий к уязвимому положению”», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Специалистам зоосада с большим трудом удалось воспроизвести естественную среду обитания хищников, чтобы они смогли размножаться. Специально для акульего семейства подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солёности воды. В ежедневном рационе обитателей морских глубин есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты — всё самое необходимое для полноценной жизни взрослых особей и развития их потомства.

«Пока вес акулёнка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство — измельчённые кальмары», — добавили в пресс-службе зоопарка.

Несмотря на свой малый размер, в аквариуме детёныш легко заметен среди взрослых благодаря пёстрому окрасу. Тело акулёнка покрывают характерные ярко-коричневые полосы. С возрастом они станут менее выразительными. Из-за окраса такой вид акул ещё называют коричневополосыми. Они обитают в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана. Своё название они получили из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок.