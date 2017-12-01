ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится концертное исполнение знаменитой оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин", дополненное визуальными образами с помощью видеоарта.

По словам организаторов проекта "Применение световых спецэффектов помогают зрителю с большей вероятностью погрузиться в происходящее на сцене, усилить эмоциональное впечатление и показать скрытые смыслы. Александр Сергеевич Пушкин оставил на полях своих рукописей иллюстрирующие рисунки. В нашем спектакле будет ещё одно главное действующее лицо - художник, стараниями которого пушкинские рисунки оживут".

В концерте принимают участие молодые исполнители и приглашенные солисты ведущих музыкальных театров России, хор Академии хорового искусства им. Попова, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества. За дирижёрским пультом – Денис Власенко.