В Москве основной ремонт по программе "Моя улица" завершился почти на 100 городских территориях
13.09.2017, 08:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основные строительно-монтажные работы по программе «Моя улица» завершились почти на 100 городских территориях. Среди них главная улица города — Тверская (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади), площади Тверская Застава, Лубянская, улица Большая Лубянка, бульвары Бульварного кольца, улицы Садового кольца и большая часть набережных. Там убрали временные деревянные настилы, сняли защитные ограждения, отделявшие участки работ, демонтировали временные знаки, предупреждавшие о ремонте.
Сейчас все эти улицы полностью открыты для пешеходов и автомобилей. За время ремонта на них проложили кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода, а также отремонтировали и обновили инженерные сети и ливневую канализацию на тех участках, где это было необходимо. Тротуары центральных улиц, площадей, бульваров и набережных расширили и выложили гранитной плиткой. На дорогах сделали новый асфальт и разметку, ширину полос оптимизировали до нормативных значений, а также убрали, где это было возможно, так называемые бутылочные горлышки (узкие места).
Основные строительно-монтажные работы на большинстве объектов завершены. Однако ещё продолжается пусконаладка систем уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Кроме того, идёт установка навигационных стел и знаков, лавочек, урн и клумб, кадок под деревья, ремонт цоколей зданий, а также монтаж остановочных павильонов для общественного транспорта, системы водоотвода и ряд других сопутствующих работ. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, это не создаёт помех ни для пешеходов, ни для автомобилистов. А завершатся работы к концу сентября — середине октября. Затем начнется озеленение улиц — высадка крупномерных деревьев и сирени, для пересадки которой тоже подходит поздняя осень.
«Высаживать деревья мы планируем поздней осенью, с ноября до декабря, когда они находятся в состоянии покоя. А вот большую часть кустарников будут высаживать уже с марта по май следующего года: они лучше приживаются после зимы, когда температура будет держаться выше нулевой отметки», — рассказали в комплексе городского хозяйства.
В рамках программы «Моя улица» на столичных площадях и улицах, а также на въездах в город высадят более пяти тысяч деревьев. Для новых растений выбрали более 40 адресов. На благоустроенных территориях появятся берёзы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны. Кроме того, там высадят рябину, яблони, черёмуху, иргу, багряник и сирень. Это именно те деревья, которые хорошо приживаются в городской среде и ранее уже использовались для озеленения улиц столицы. К поставщикам будут предъявляться самые жёсткие требования: они должны будут не только доставить и посадить растения в грунт, но и ухаживать за ними впоследствии. C 2017 года срок гарантийного обслуживания для каждого дерева составит три года. Все работы, включая замену неприжившихся растений, войдут в стоимость контракта. При этом затраты на озеленение благоустроенных улиц в этом году не превысят прошлогодние. Поставщик будет нести полную ответственность за новые деревья и их адаптацию в городской среде.
Сейчас все эти улицы полностью открыты для пешеходов и автомобилей. За время ремонта на них проложили кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода, а также отремонтировали и обновили инженерные сети и ливневую канализацию на тех участках, где это было необходимо. Тротуары центральных улиц, площадей, бульваров и набережных расширили и выложили гранитной плиткой. На дорогах сделали новый асфальт и разметку, ширину полос оптимизировали до нормативных значений, а также убрали, где это было возможно, так называемые бутылочные горлышки (узкие места).
Основные строительно-монтажные работы на большинстве объектов завершены. Однако ещё продолжается пусконаладка систем уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Кроме того, идёт установка навигационных стел и знаков, лавочек, урн и клумб, кадок под деревья, ремонт цоколей зданий, а также монтаж остановочных павильонов для общественного транспорта, системы водоотвода и ряд других сопутствующих работ. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, это не создаёт помех ни для пешеходов, ни для автомобилистов. А завершатся работы к концу сентября — середине октября. Затем начнется озеленение улиц — высадка крупномерных деревьев и сирени, для пересадки которой тоже подходит поздняя осень.
«Высаживать деревья мы планируем поздней осенью, с ноября до декабря, когда они находятся в состоянии покоя. А вот большую часть кустарников будут высаживать уже с марта по май следующего года: они лучше приживаются после зимы, когда температура будет держаться выше нулевой отметки», — рассказали в комплексе городского хозяйства.
В рамках программы «Моя улица» на столичных площадях и улицах, а также на въездах в город высадят более пяти тысяч деревьев. Для новых растений выбрали более 40 адресов. На благоустроенных территориях появятся берёзы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны. Кроме того, там высадят рябину, яблони, черёмуху, иргу, багряник и сирень. Это именно те деревья, которые хорошо приживаются в городской среде и ранее уже использовались для озеленения улиц столицы. К поставщикам будут предъявляться самые жёсткие требования: они должны будут не только доставить и посадить растения в грунт, но и ухаживать за ними впоследствии. C 2017 года срок гарантийного обслуживания для каждого дерева составит три года. Все работы, включая замену неприжившихся растений, войдут в стоимость контракта. При этом затраты на озеленение благоустроенных улиц в этом году не превысят прошлогодние. Поставщик будет нести полную ответственность за новые деревья и их адаптацию в городской среде.
Источник: Мэрия Москвы