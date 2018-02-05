ОРЕАНДА-НОВОСТИ На сайте Центрального государственного архива Москвы открылась виртуальная выставка «Город-солдат… Город-герой…». Экспозиция подготовлена по материалам Архивного фонда Москвы и приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве.



Фотографии, газеты, журналы, брошюры и листовки военного времени рассказывают о событиях одного из самых главных сражений Великой Отечественной войны. Особое место в экспозиции занимают документы героев Советского Союза — участников Сталинградской битвы: гвардии сержанта Игоря Панганиса, военного комиссара Вячеслава Башкирова, гвардии лейтенанта Александра Покликушкина, гвардии капитана Бориса Асадчих, гвардии капитана Ивана Волкова, гвардии капитана Анатолия Кадомцева, старшего лейтенанта Василия Жукова.



«Уникальные снимки известных военных фотокорреспондентов — участников и очевидцев Сталинградской битвы Сергея Струнникова, Бориса Ярославцева, Роберта Диамента, Якова Рюмкина запечатлели практически полностью разрушенный, но непобежденный Сталинград», — рассказал Ярослав Онопенко, начальник Главного архивного управления Москвы.



День окончания Сталинградской битвы — 2 февраля 1943 года — навсегда вошел в историю нашей страны. Победа советских войск под Сталинградом ознаменовала начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.