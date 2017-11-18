В Москве открылась выставка в честь 75-летия Сталинградской битвы
18.11.2017, 15:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка, приуроченная к 75-летию Сталинградской битвы, открылась в Музее героев Советского Союза и России. Здесь представлены фронтовые рисунки и фотографии, боевые документы, агитационная литература и личные вещи участников Сталинградской битвы.
В экспозицию встроены предметы быта военного времени и битый кирпич, что поможет посетителям почувствовать себя на улице сражающегося города. Некоторые экспонаты можно будет потрогать руками.
Во время выставки также пройдут мастер-классы по военному рисунку, встречи с моделистами военной техники и участниками настольных военных игр.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы