ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка, приуроченная к 75-летию Сталинградской битвы, открылась в Музее героев Советского Союза и России. Здесь представлены фронтовые рисунки и фотографии, боевые документы, агитационная литература и личные вещи участников Сталинградской битвы.

В экспозицию встроены предметы быта военного времени и битый кирпич, что поможет посетителям почувствовать себя на улице сражающегося города. Некоторые экспонаты можно будет потрогать руками.

Во время выставки также пройдут мастер-классы по военному рисунку, встречи с моделистами военной техники и участниками настольных военных игр.