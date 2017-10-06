ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На «Городской ферме» ВДНХ открылся «Трогательный театр», где будут ставить спектакли с полным эффектом присутствия. Зрители смогут не только сыграть в постановке, но и погладить животных, проживающих на ферме.

Дебютный проект «Трогательного театра» называется «Басни Крылова». Детей и их родителей ждут герои таких произведений, как «Слон и моська», «Лисица и ворона», «Кукушка и петух», «Квартет», «Ларчик», «Стрекоза и Муравей», «Лебедь, рак и щука». Озвучивали басни Тутта Ларсен, Алексей Кортнев, Вера Брежнева, Теона Дольникова и Антоха МС.

По задумке режиссёра Германа Бего, гости «Городской фермы» будут выстраивать спектакль по своему собственному импровизированному сценарию. Чтобы не заблудиться на территории площадью в три гектара, каждый посетитель на входе получит карту-путеводитель.

«При подготовке иммерсивного спектакля для детей мы ставили себе цель максимально вовлечь ребёнка в процесс представления, дать ему почувствовать себя героем сказки — почти волшебником, который может повернуть ход событий давно знакомой истории. Персонажи басен Ивана Андреевича Крылова предстанут перед зрителем в необычных образах. К примеру, Муравей — мотогонщик, а Стрекоза — популярная певица. Иногда, чтобы попасть в следующий зал или сцену спектакля, зрителю нужно выполнить интересное задание, связанное с сюжетом постановки», — отметил Герман Бего.