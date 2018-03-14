ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет Форум «Россия – страна возможностей». Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов. С участниками проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» встретятся эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы.

Организаторы проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России, – крупнейшие образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. Для участников форума они подготовили насыщенную деловую программу на 14–15 марта. Ее мероприятия охватят такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.

В первый день в рамках экскурсионно-образовательной программы участники посетили 25 инновационных и образовательных площадок Москвы и Подмосковья. Они побывали на экскурсии в Центре управления перевозками РЖД, в офисах «Росскосмоса», «Яндекса», в Большом театре, на площадках «Мосфильм» и т.д. Сегодня, 14 марта, с ними пообщаются на ВДНХ глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин. Также ожидаются выступления президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, главы Роскосмоса Игоря Комарова, председателя Совета директоров «Тинькофф Банк» Олега Тинькова, топ-менеджеров Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома» и «Яндекса».

15 марта на площадках форума выступят первый вице-премьер России Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент – председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Напомним, сейчас в России продолжаются кадровые назначения победителей и призеров завершившегося конкурса «Лидеры России». Перспективные управленцы продемонстрировавшие свой потенциал, получили возможность шагнуть сразу через несколько ступенек карьерной лестницы. Лучшие из конкурсантов получили назначения после личной встречи с президентом Владимиром Путиным.