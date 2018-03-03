ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На катке ВДНХ отпразднуют 100 дней до старта чемпионата мира по футболу в России. В мероприятии примут участие шесть тысяч волонтёров столицы, которые прошли отбор и начали подготовку к работе на первенстве планеты.

Гостями праздника станут посол чемпионата мира по футболу телеведущая Яна Чурикова и посол города-организатора Москвы трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.

Праздник начнётся с флешмоба волонтёров. Кроме того, для них пройдут концерт, конкурсы на льду, розыгрыши призов, а также будет работать VR-кинотеатр международного информационного телеканала. Надев специальные очки виртуальной реальности, зрители смогут увидеть панорамные ролики о стадионах чемпионата мира, фильмы, снятые с борта Международной космической станции и в открытом космосе, видео из кабины самолетов, ролики о природе России и экстремальных видах спорта.

Образовательная программа для добровольцев началась 25 февраля. В ней предусмотрены общее и функциональное обучение, а волонтеры-управленцы (тим-лидеры) пройдут дополнительную подготовку.

Именно добровольцы будут лицом Москвы на чемпионате. Они станут первыми, кого увидят сотни тысяч болельщиков, которые приедут на мундиаль. Волонтеры окажут гостям столицы навигационную помощь, примут участие в городских мероприятиях (в том числе в фестивале болельщиков ФИФА на Воробьевых горах), ответят на вопросы о Москве.

Праздник стартует на катке ВДНХ во вторник, 6 марта, в 17:00.