ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В повестке – подведение итогов "Русских сезонов" в Японии в 2017 году, подготовка к открытию "Русских сезонов" в Италии в 2018 году.

В Доме Правительства состоялось совещание по международным проектам в сфере культуры под председательством Ольги Голодец. На совещании были подведены итоги "Русских сезонов" в Японии в 2017 году и обсуждалась подготовка к открытию "Русских сезонов" в Италии в 2018 году.

Торжественное открытие "Русских сезонов" в Японии состоялось в июне 2017 года в рамках гастролей Государственного академического Большого театра России.

"В 2017 году программа "Русские сезоны", инициированная Владимиром Владимировичем Путиным, имела ошеломительный успех, – отметила вице-премьер. – Проект показал свою полную дееспособность и востребованность. Благодаря ему происходит переосмысление ценностей нашей культуры за пределами Российской Федерации".

В рамках проекта "Русские сезоны" в Японии состоялось 238 мероприятий в 42 городах. Фестиваль посетили 3,5 миллиона зрителей.

В 2018 году "Русские сезоны" пройдут в Италии. Фестиваль откроется 14 января в Риме программой оркестра Мариинского театра. "На сегодняшний день у нас запланировано 255 мероприятий в 40 городах Италии. Это будут фестивали классической музыки, гастроли Большого и Мариинского театров, наш Транссибирский фестиваль, ледовые шоу Ильи Авербуха. Будет серьёзная выставочная программа", – рассказала Ольга Голодец.

"Русские сезоны" – фестиваль российской культуры, в рамках которого на протяжении года в одной из стран презентуются главные культурные достижения России.