ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Письмо поэтессе. К 125-летию Марины Цветаевой» открылась в Доме Бурганова. В экспозиции представлены скульптурные и графические работы Александра Бурганова, на которые оказало влияние творчество Марины Цветаевой.



Главное произведение — скульптурная композиция «Письмо» — посвящено роману в письмах Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке. Его сюжет и образы легли в основу нескольких работ скульптора.



Выставка продлится до 8 ноября, и на её закрытии гости услышат историю романа, а также стихи поэтессы. Завершится вечер огненным шоу.