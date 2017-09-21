В Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов
21.09.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лучшие отечественные и зарубежные анимационные фильмы покажут на XI Большом фестивале мультфильмов. Он пройдёт с 27 октября по 6 ноября.
Любителям анимационного кино покажут 400 мультфильмов со всего мира. Основными площадками фестиваля станут сеть кинотеатров «Московское кино», Центр документального кино, кинотеатры «Октябрь» и «Пионер», Культурный центр ЗИЛ. Бесплатные показы также можно будет посетить в других культурных центрах, в библиотеках, парках и даже в почтовых отделениях.
Конкурсная программа фестиваля включает блоки «Победители» (зарубежные фильмы — участники международных фестивалей), «Премьеры» (новые российские короткометражки) и «Молодая российская анимация» (студенческие и дебютные фильмы). Зрителей ожидают не только просмотры, но и голосование. По его результатам победители получат на церемонии закрытия призы — авторские статуэтки «Анимаша».
В дни фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы и встречи с известными режиссёрами и художниками-мультипликаторами. Традиционную лекцию прочитает Юрий Норштейн.
В Культурном центре ЗИЛ откроется развлекательно-образовательная площадка «Фабрика мультфильмов». На площади более 2500 квадратных метров для детей и взрослых будут работать 30 анимационных мастер-классов. Посетителей познакомят с рисованной, кукольной, пластилиновой и песочной анимацией.
Любителям анимационного кино покажут 400 мультфильмов со всего мира. Основными площадками фестиваля станут сеть кинотеатров «Московское кино», Центр документального кино, кинотеатры «Октябрь» и «Пионер», Культурный центр ЗИЛ. Бесплатные показы также можно будет посетить в других культурных центрах, в библиотеках, парках и даже в почтовых отделениях.
Конкурсная программа фестиваля включает блоки «Победители» (зарубежные фильмы — участники международных фестивалей), «Премьеры» (новые российские короткометражки) и «Молодая российская анимация» (студенческие и дебютные фильмы). Зрителей ожидают не только просмотры, но и голосование. По его результатам победители получат на церемонии закрытия призы — авторские статуэтки «Анимаша».
В дни фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы и встречи с известными режиссёрами и художниками-мультипликаторами. Традиционную лекцию прочитает Юрий Норштейн.
В Культурном центре ЗИЛ откроется развлекательно-образовательная площадка «Фабрика мультфильмов». На площади более 2500 квадратных метров для детей и взрослых будут работать 30 анимационных мастер-классов. Посетителей познакомят с рисованной, кукольной, пластилиновой и песочной анимацией.
Источник: Мэрия Москвы