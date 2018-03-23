ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 марта в 14.00 в Московской консерватории начинаются прослушивания II Международного конкурса хоровых дирижёров имени Б.Г. Тевлина.

Приветствуя Конкурс, классик отечественной композиторской школы, Почётный Председатель жюри Конкурса Родион Константинович Щедрин отметил, что «многие высокие достижения в хоровом искусстве России последних десятилетий напрямую связаны с именем Бориса Тевлина. Опираясь на прочный фундамент великих традиций классической музыки, который всегда главенствовал в его творчестве, он был неизменно устремлён в будущее, в новое, неизведанное, рискованное. Он был пытливым, “одержимым” музыкантом, безраздельно преданным и увлечённым своим жизненным призванием. Вот яркий пример для молодёжи! Выражу надежду, что хоровой конкурс имени Бориса Тевлина поможет выдвижению новых имён хоровых дирижёров. В одарённых квалифицированных деятелях хорового дела наша культура сейчас очень нуждается».

Программу и особенности конкурса комментирует член жюри конкурса, профессор, лауреат Премии Правительства Москвы, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьёв. «Когда задумывалось проведение конкурса хоровых дирижёров в МГК, мы думали о том, чтобы задать самую высокую профессиональную планку для участников этого творческого состязания. Ибо профессор Тевлин всегда в своей деятельности стремился к максимально высокому художественному результату и ставил сложные задачи, подчеркивая, что “надо преодолевать себя в профессии — только тогда ты сможешь достигнуть успеха и в творчестве, и в жизни”».

Участников, жюри и слушателей (все этапы проходят открыто для публики) ждут интересные испытания. На первом туре конкурсанты… сыграют на рояле по выбору жюри одно из трёх заявленных сочинений. Таким образом, они должны продемонстрировать своё владение игрой на фортепиано и чтением партитур. Без них дирижёр, по мнению корифея хорового дела Н. Данилина, «не может в полной мере прочувствовать партитуру и передать её детали». Современный хормейстер обязан обладать не только широким бэкграундом, мануальной дирижёрской техникой, но и умением сыграть любое сочинение на фортепиано. Круг авторов серьёзный — либо Б. Бриттен, либо К. Пендерецкий, либо Р. Щедрин. Затем конкурсанты дирижируют сочинением для хора a cappella.

На втором туре в программе крупная кантатно-ораториальная форма. А на третьем этапе они должны показать свои практические навыки управления хором. За короткий промежуток молодые хормейстеры должны убедить жюри, что они способны добиться поставленных ими самими исполнительских целей, показать своё видение музыки и содержательность интерпретации».

Оценивать молодые таланты будет представительное международное жюри под председательством народного артиста России, профессора, заведующего кафедрой хорового дирижирования МГК Л. Конторовича (Россия).

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ имени Б.Г. ТЕВЛИНА

27 марта – 1 апреля, 2018