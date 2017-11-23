В Москве пройдёт ежегодная выставка интеллектуальной литературы Non/fiction
23.11.2017, 06:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 29 ноября по 3 декабря в Центральном доме художника пройдёт ежегодная выставка интеллектуальной литературы Non/fiction.
Традиционно именно там издательства презентуют свои главные новинки. Автор одной из самых интересных премьер - Пётр Авен. Его книга о Березовском - это сборник интервью с людьми, которые близко знали опального олигарха. Презентация для узкого круга состоится накануне открытия выставки. Книгу представят 3 декабря при участии Владимира Познера.
Из художественных новинок стоит выделить роман Хан Ган «Вегетарианка», за который корейская писательница получила «Букера» в прошлом году. В центре сюжета женщина, которая решила отказаться от мяса. Среди других самых ожидаемых книг — громкий американский роман «Девочки» Эммы Клайн, который в Штатах обсуждали не меньше «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. Действие происходит в конце 60-х в Калифорнии. В основе сюжета скандальной новинки — реальная история.
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Одна из главных бизнес-новостей грядущей ярмарки — ребрендинг направления нон-фикшн гиганта «Эксмо». Теперь нехудожественная литература у них будет выходить в издательстве «Бомбора», которое сразу собираются позиционировать как номер один на рынке. Один из первых релизов нового издательства — «Откровения человека, который превращает слова в деньги».
Также на Non/fiction вручат "Премию Читателя". Это первая в российском библиотечном сообществе литературная награда. Вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошлый год по результатам анализа читательских запросов Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ), портала ЛитРес и голосования экспертного совета, состоящего из молодых читателей библиотеки в возрасте от 16 до 35 лет.
“На основе анализа читательского спроса зала художественной литературы и портала ЛитРес составляется список самых востребованных современных русскоязычных авторов (лонг-лист), изданных на русском языке в предшествующий награждению календарный год. Затем библиографы РГБМ по определённому алгоритму с учётом спроса читателей и даты выхода издания формируют шорт-лист, который передаётся на финальную оценку членам экспертного жюри из молодёжного совета РГБМ”, — рассказал о механизме отбора координатор премии Евгений Харитонов, поэт, критик, член Союза писателей России, Союза литераторов РФ и Русского ПЕН-клуба, руководитель литературных проектов РГБМ.
Традиционно именно там издательства презентуют свои главные новинки. Автор одной из самых интересных премьер - Пётр Авен. Его книга о Березовском - это сборник интервью с людьми, которые близко знали опального олигарха. Презентация для узкого круга состоится накануне открытия выставки. Книгу представят 3 декабря при участии Владимира Познера.
Из художественных новинок стоит выделить роман Хан Ган «Вегетарианка», за который корейская писательница получила «Букера» в прошлом году. В центре сюжета женщина, которая решила отказаться от мяса. Среди других самых ожидаемых книг — громкий американский роман «Девочки» Эммы Клайн, который в Штатах обсуждали не меньше «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. Действие происходит в конце 60-х в Калифорнии. В основе сюжета скандальной новинки — реальная история.
--- Информация: Магазин детских книг предлагает приобрести литературу для самых маленьких. Вас порадует огромный ассортимент, удобная доставка и оплата, выгодная бонусная программа. Подробную информацию Вы можете получить по телефону 8 800 250 06 18 ---
Одна из главных бизнес-новостей грядущей ярмарки — ребрендинг направления нон-фикшн гиганта «Эксмо». Теперь нехудожественная литература у них будет выходить в издательстве «Бомбора», которое сразу собираются позиционировать как номер один на рынке. Один из первых релизов нового издательства — «Откровения человека, который превращает слова в деньги».
Также на Non/fiction вручат "Премию Читателя". Это первая в российском библиотечном сообществе литературная награда. Вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошлый год по результатам анализа читательских запросов Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ), портала ЛитРес и голосования экспертного совета, состоящего из молодых читателей библиотеки в возрасте от 16 до 35 лет.
“На основе анализа читательского спроса зала художественной литературы и портала ЛитРес составляется список самых востребованных современных русскоязычных авторов (лонг-лист), изданных на русском языке в предшествующий награждению календарный год. Затем библиографы РГБМ по определённому алгоритму с учётом спроса читателей и даты выхода издания формируют шорт-лист, который передаётся на финальную оценку членам экспертного жюри из молодёжного совета РГБМ”, — рассказал о механизме отбора координатор премии Евгений Харитонов, поэт, критик, член Союза писателей России, Союза литераторов РФ и Русского ПЕН-клуба, руководитель литературных проектов РГБМ.
Источник: Ореанда