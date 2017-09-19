В Москве пройдёт международный конкурс камерных ансамблей и струнных квартетов
19.09.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третий раз Московская консерватория проводит Международный конкурс камерных ансамблей и струнных квартетов, учреждённый в знак глубочайшей благодарности выдающемуся пианисту, дирижёру, музыкально-общественному деятелю и педагогу — основателю и первому директору Московской консерватории Николаю Григорьевичу Рубинштейну.
Первый тур Конкурса проводился заочно, по видеозаписям, ко второму допущены 13 ансамблей, среди которых – фортепианные дуэты, трио и квинтеты, а также струнные квартеты.
В состав жюри конкурса приглашены выдающиеся музыканты из разных стран мира: ГаухарМурзабекова (Казахстан), МикаэлаЖирарди (Австрия), Александр Бондурянский (Россия), Богумил Новицкий (Польша), АугустинасВасиляускас (Литва), Елена Семишина (Россия), Ирина Менькова (Россия). Председатель жюри — Тигран Алиханов (Россия).
Особенностью нынешнего проведения Конкурса станет торжественное открытие, на котором выступят члены жюри и лауреаты предыдущих конкурсов. Прослушивания IIи III туров, а также открытие и закрытие будут проходить в Малом зале Московской консерватории.
Первый тур Конкурса проводился заочно, по видеозаписям, ко второму допущены 13 ансамблей, среди которых – фортепианные дуэты, трио и квинтеты, а также струнные квартеты.
В состав жюри конкурса приглашены выдающиеся музыканты из разных стран мира: ГаухарМурзабекова (Казахстан), МикаэлаЖирарди (Австрия), Александр Бондурянский (Россия), Богумил Новицкий (Польша), АугустинасВасиляускас (Литва), Елена Семишина (Россия), Ирина Менькова (Россия). Председатель жюри — Тигран Алиханов (Россия).
Особенностью нынешнего проведения Конкурса станет торжественное открытие, на котором выступят члены жюри и лауреаты предыдущих конкурсов. Прослушивания IIи III туров, а также открытие и закрытие будут проходить в Малом зале Московской консерватории.
Источник: Московская консерватория