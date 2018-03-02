ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XVIII Московский Международный органный фестиваль приглашает любителей музыки на концерты в Малый зал и Концертный зал имени Н.Я. Мясковского Московской консерватории. С 12 по 25 марта 2018 года состоится серия концертов, в которых акцент сделан на творчестве молодых музыкантов.

Откроется фестиваль 12 марта уникальным концертом органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории Леонида Карева.

Л. Карев окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Московскую консерваторию; ученик А.И. Головина, Ю. Воронцова и К.К. Баташова (композиция), Ю.М. Буцко (оркестровка), Н.Н. Гуреевой (орган) и Е. Натансон (фортепиано). В 1992 году переехал во Францию, где продолжал обучение в Парижской и Булонской консерваториях, а также в Школе музыки у Алена Банкара и Мишеля Мерле (композиция), Мишеля Шапюи, Андре Изуара и Жана Гийю (орган).

В настоящее время Леонид Карев — органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор консерватории в городе Осер. Он выступает с концертами и его сочинения исполняются на фестивалях в Европе, России и в Америке.

Леонид считает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, он старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева.

17 марта на сцену Малого зала выйдет молодая талантливая органистка Наталья Ужви. На момент окончания Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Н. Ужви – многократный лауреат престижных международных конкурсов. Регулярно выступает с сольными концертами в городах России и Европы. С октября 2014 года Наталья является Ассистентом главного органиста церкви Св. Марии в Любеке (Германия).

18 марта состоится концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист», а 24 марта на сцену Концертного зала имени Н.Я. Мясковского выйдут ученики столичных детских музыкальных школ им. А.Т. Гречанинова и И.О. Дунаевского.

Грандиозное закрытие фестиваля состоится 25 марта в Малом зале Московской консерватории. Для взыскательной консерваторской публики выступят солисты вокального ансамбля «Intrada» под управлением Екатерины Антоненко, а также органист Фёдор Строганов.

Расписание концертов консерватории
XVIII Московского международного органного фестиваля
12 – 25 марта 2018

12

Понедельник

19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

Открытие

Леонид КАРЕВ (орган), Франция

В программе:

Бах                 – Фантазия соль мажор, BWV 572

                        – Хоральная прелюдия

                                   «Von Gott will ich nicht lassen», BWV 658

                        – Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Пёрселл          – Трио-соната № 1 соль минор

                                   (переложение для органа А. Изуара)

дю Корруа     – Фантазия на тему песни «Une jeune fillette»

Буцко  (к 80-летию со дня рождения)

                        – Контрапункт №4 из «Полифонического концерта»

                        – Andante tranquillo из «Ричеркара»

                                   (переложение для органа Л. Карева)

                        – Прелюдия, Токката

                                   из «Большой органной тетради»

                         – Бродячая Русь Христа-ради»

                                   из «Второй большой органной тетради»

Рахманинов   – Два романса, соч. 11: «Русская песня», «Слава»

                                   (переложение для органа Л. Карева)

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Вторник

9.30 – 12.00

 

МАЛЫЙ ЗАЛ

Мастер-класс

Леонид КАРЕВ (орган), Франция

В программе: Франк, Вьерн, Мессиан

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Суббота

19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

Наталья УЖВИ (орган)

В программе:

Бах      – Токката до мажор, BWV 566a

            – Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele», BWV 654

            – Хоральная партита «Ach, was soll ich Sünder Machen», BWV 770

            – Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532

            – Хоральные прелюдии:

                         «Dies sind die heil’gen zehn Gebot», BWV 679

                        «Vater unser im Himmelreich», BWV 682

                        Хоральная партита «Sei gegrüßet, Jesu gütig», BWV 768

Бах – Вивальди         – Концерт № 5 для органа ре минор, BWV 596

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Воскресенье

11.30

МАЛЫЙ ЗАЛ

Лауреаты международного конкурса «Юный органист»:

Артём ЕГОРОВ, Антон ИВАНОВ, Данила КОВАЛЁВ

Ирина КРАСНАЯ, Ирина КРЮКОВА, Дарья ЛЕДЕНЁВА

Григорий МЕЛЕХОВ, Матвей МИЛОВАНОВ, Алексей ОСИПОВ

Мария ПАРШИНА, Алексей СИЗОНОВ, Георгий ФЕДОТОВ

Андрей ШЕЙКО, Мария ШОРОХОВА, Иван ЦАРЁВ

В концерте принимают участие:

Варвара ПЕТРОВА (гобой), Аделаида МУРСЯКАЕВА (скрипка)

Хор вокального отделения Академического музыкального училища

при МГК

Дирижёр – Илья МЯКИШЕВ

В программе: Бах, Брунс, Дюбуа, Ниланд, Регер, Григ. Мендельсон, Лефебюр-Вели

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Суббота

14.00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. Н.Я. МЯСКОВСКОГО

«Музыка в старинном стиле»

Учащиеся класса органа ДМШ имени И.О. Дунаевского, ДМШ имени А.Т. Гречанинова:

Евгений ВОРОБЬЁВ, Максим ЖИГАЛОВ, Артём ЗАМОРОВ

Анастасия МАЗНЕВА, Владимир ФИЛАТОВ, Мария ШОРОХОВА

Семён ФУКАЛОВ, Светлана ОХТОВА

Полина БОНДАРЕВА, Елизавета БЕЗЕЛЬ

Детский ансамбль старинной музыки Fiorimusicali:

Серафима КРАСНОВА (скрипка), Мария РЕМЕЗОВА (скрипка)

Александра СУВОРОВА (скрипка), Варвара МЕДВЕДЕВА (виолончель)

Дарья САФРОНОВА (флейта), Арсений КУДР (гобой)

Никита ЧАЙКИН (фагот), Михаил ИВАНОВ (клавесин)

Руководитель – Елена КИРАКОСОВА

В программе: Бах, Пахельбель, Фишер, Стравинский

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Воскресенье

19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

Закрытие

Вокальный ансамбль Intrada

Руководитель – Екатерина АНТОНЕНКО

Фёдор СТРОГАНОВ (орган)

В программе:

Палестрина   – Мотет «Nunc dimittis»

Филипс           – Мотет «Ave Jesu Christe»

Свелинк          – Псалом 33 «Reveillez-vous, chacun fidele»

Пёрселл          – Мотет «Hear my prayer, o Lord»

Бах                 – Мотет «Der Geist hilft unser Schwachheit auf»

                        – Мотет «Komm, Jesu, komm»

Титов             – Концерт «Господи, силою Твоею»

                        – Служба Божия: «Слава и ныне. Единородный Сыне»,

                                   «Херувимская», «Достойно есть»

Анонимный автор первой половины XVIII века

                        – Концерт «Предстательство страшное»

                                   (версия для хора и органа)