ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XVIII Московский Международный органный фестиваль приглашает любителей музыки на концерты в Малый зал и Концертный зал имени Н.Я. Мясковского Московской консерватории. С 12 по 25 марта 2018 года состоится серия концертов, в которых акцент сделан на творчестве молодых музыкантов.

Откроется фестиваль 12 марта уникальным концертом органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории Леонида Карева.

Л. Карев окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Московскую консерваторию; ученик А.И. Головина, Ю. Воронцова и К.К. Баташова (композиция), Ю.М. Буцко (оркестровка), Н.Н. Гуреевой (орган) и Е. Натансон (фортепиано). В 1992 году переехал во Францию, где продолжал обучение в Парижской и Булонской консерваториях, а также в Школе музыки у Алена Банкара и Мишеля Мерле (композиция), Мишеля Шапюи, Андре Изуара и Жана Гийю (орган).

В настоящее время Леонид Карев — органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор консерватории в городе Осер. Он выступает с концертами и его сочинения исполняются на фестивалях в Европе, России и в Америке.

Леонид считает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, он старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева.

17 марта на сцену Малого зала выйдет молодая талантливая органистка Наталья Ужви. На момент окончания Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Н. Ужви – многократный лауреат престижных международных конкурсов. Регулярно выступает с сольными концертами в городах России и Европы. С октября 2014 года Наталья является Ассистентом главного органиста церкви Св. Марии в Любеке (Германия).

18 марта состоится концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист», а 24 марта на сцену Концертного зала имени Н.Я. Мясковского выйдут ученики столичных детских музыкальных школ им. А.Т. Гречанинова и И.О. Дунаевского.

Грандиозное закрытие фестиваля состоится 25 марта в Малом зале Московской консерватории. Для взыскательной консерваторской публики выступят солисты вокального ансамбля «Intrada» под управлением Екатерины Антоненко, а также органист Фёдор Строганов.

Расписание концертов консерватории

XVIII Московского международного органного фестиваля

12 – 25 марта 2018