В Москве пройдёт международный органный фестиваль
Откроется фестиваль 12 марта уникальным концертом органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории Леонида Карева.
Л. Карев окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Московскую консерваторию; ученик А.И. Головина, Ю. Воронцова и К.К. Баташова (композиция), Ю.М. Буцко (оркестровка), Н.Н. Гуреевой (орган) и Е. Натансон (фортепиано). В 1992 году переехал во Францию, где продолжал обучение в Парижской и Булонской консерваториях, а также в Школе музыки у Алена Банкара и Мишеля Мерле (композиция), Мишеля Шапюи, Андре Изуара и Жана Гийю (орган).
В настоящее время Леонид Карев — органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор консерватории в городе Осер. Он выступает с концертами и его сочинения исполняются на фестивалях в Европе, России и в Америке.
Леонид считает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, он старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева.
17 марта на сцену Малого зала выйдет молодая талантливая органистка Наталья Ужви. На момент окончания Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Н. Ужви – многократный лауреат престижных международных конкурсов. Регулярно выступает с сольными концертами в городах России и Европы. С октября 2014 года Наталья является Ассистентом главного органиста церкви Св. Марии в Любеке (Германия).
18 марта состоится концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист», а 24 марта на сцену Концертного зала имени Н.Я. Мясковского выйдут ученики столичных детских музыкальных школ им. А.Т. Гречанинова и И.О. Дунаевского.
Грандиозное закрытие фестиваля состоится 25 марта в Малом зале Московской консерватории. Для взыскательной консерваторской публики выступят солисты вокального ансамбля «Intrada» под управлением Екатерины Антоненко, а также органист Фёдор Строганов.
Расписание концертов консерватории
XVIII Московского международного органного фестиваля
12 – 25 марта 2018
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12
Понедельник
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Открытие
Леонид КАРЕВ (орган), Франция
В программе:
Бах – Фантазия соль мажор, BWV 572
– Хоральная прелюдия
«Von Gott will ich nicht lassen», BWV 658
– Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
Пёрселл – Трио-соната № 1 соль минор
(переложение для органа А. Изуара)
дю Корруа – Фантазия на тему песни «Une jeune fillette»
Буцко (к 80-летию со дня рождения)
– Контрапункт №4 из «Полифонического концерта»
– Andante tranquillo из «Ричеркара»
(переложение для органа Л. Карева)
– Прелюдия, Токката
из «Большой органной тетради»
– Бродячая Русь Христа-ради»
из «Второй большой органной тетради»
Рахманинов – Два романса, соч. 11: «Русская песня», «Слава»
(переложение для органа Л. Карева)
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13
Вторник
9.30 – 12.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Мастер-класс
Леонид КАРЕВ (орган), Франция
В программе: Франк, Вьерн, Мессиан
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17
Суббота
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Наталья УЖВИ (орган)
В программе:
Бах – Токката до мажор, BWV 566a
– Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele», BWV 654
– Хоральная партита «Ach, was soll ich Sünder Machen», BWV 770
– Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532
– Хоральные прелюдии:
«Dies sind die heil’gen zehn Gebot», BWV 679
«Vater unser im Himmelreich», BWV 682
Хоральная партита «Sei gegrüßet, Jesu gütig», BWV 768
Бах – Вивальди – Концерт № 5 для органа ре минор, BWV 596
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18
Воскресенье
11.30
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Лауреаты международного конкурса «Юный органист»:
Артём ЕГОРОВ, Антон ИВАНОВ, Данила КОВАЛЁВ
Ирина КРАСНАЯ, Ирина КРЮКОВА, Дарья ЛЕДЕНЁВА
Григорий МЕЛЕХОВ, Матвей МИЛОВАНОВ, Алексей ОСИПОВ
Мария ПАРШИНА, Алексей СИЗОНОВ, Георгий ФЕДОТОВ
Андрей ШЕЙКО, Мария ШОРОХОВА, Иван ЦАРЁВ
В концерте принимают участие:
Варвара ПЕТРОВА (гобой), Аделаида МУРСЯКАЕВА (скрипка)
Хор вокального отделения Академического музыкального училища
при МГК
Дирижёр – Илья МЯКИШЕВ
В программе: Бах, Брунс, Дюбуа, Ниланд, Регер, Григ. Мендельсон, Лефебюр-Вели
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24
Суббота
14.00
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. Н.Я. МЯСКОВСКОГО
«Музыка в старинном стиле»
Учащиеся класса органа ДМШ имени И.О. Дунаевского, ДМШ имени А.Т. Гречанинова:
Евгений ВОРОБЬЁВ, Максим ЖИГАЛОВ, Артём ЗАМОРОВ
Анастасия МАЗНЕВА, Владимир ФИЛАТОВ, Мария ШОРОХОВА
Семён ФУКАЛОВ, Светлана ОХТОВА
Полина БОНДАРЕВА, Елизавета БЕЗЕЛЬ
Детский ансамбль старинной музыки Fiorimusicali:
Серафима КРАСНОВА (скрипка), Мария РЕМЕЗОВА (скрипка)
Александра СУВОРОВА (скрипка), Варвара МЕДВЕДЕВА (виолончель)
Дарья САФРОНОВА (флейта), Арсений КУДР (гобой)
Никита ЧАЙКИН (фагот), Михаил ИВАНОВ (клавесин)
Руководитель – Елена КИРАКОСОВА
В программе: Бах, Пахельбель, Фишер, Стравинский
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25
Воскресенье
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Закрытие
Вокальный ансамбль Intrada
Руководитель – Екатерина АНТОНЕНКО
Фёдор СТРОГАНОВ (орган)
В программе:
Палестрина – Мотет «Nunc dimittis»
Филипс – Мотет «Ave Jesu Christe»
Свелинк – Псалом 33 «Reveillez-vous, chacun fidele»
Пёрселл – Мотет «Hear my prayer, o Lord»
Бах – Мотет «Der Geist hilft unser Schwachheit auf»
– Мотет «Komm, Jesu, komm»
Титов – Концерт «Господи, силою Твоею»
– Служба Божия: «Слава и ныне. Единородный Сыне»,
«Херувимская», «Достойно есть»
Анонимный автор первой половины XVIII века
– Концерт «Предстательство страшное»
(версия для хора и органа)