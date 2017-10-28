ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проследить историю страны за последние 17 лет, оценить достижения и трудности, с которыми пришлось столкнуться, и представить, что её ждёт, позволит новая мультимедийная выставка «Россия, устремлённая в будущее». Посетить её можно будет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 5 по 22 ноября.

Современные мультимедийные и интерактивные носители, размещённые на площади четыре тысячи квадратных метров, продемонстрируют интеллектуальный, экономический и научный потенциал страны. Отправной точкой повествования станет 2000 год. Посетители проследят, какой Россия была на рубеже веков, что сделано за последние годы, какие проблемы предстоит решить, как она изменится в ближайшие десятилетия и какое место займет в мире.

Гости получат наглядное представление о проектах будущего, которые разрабатывают профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании. Можно ознакомиться с прогнозами ведущих футурологов из разных стран мира и аналитических агентств на ближайшие 20 лет.

Новейшим проектам в области космоса, информационных технологий, науки, образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии и градостроительства посвящены 15 тематических залов.