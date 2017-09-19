В Москве расшифровали надпись на древней персидской чаше
19.09.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные перевели с фарси стихи, вычеканенные на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века. Их обнаружили во время археологических раскопок на Биржевой площади в Москве минувшим летом. Раскопки проводились в рамках программы городского благоустройства «Моя улица». Фрагменты сосуда находились в деревянном срубе на глубине трёх метров под землей. Вместе с частями бронзовой чаши там были найдены предметы вооружения (боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги) и монеты времён Ивана Грозного и Василия Шуйского. Артефакты датировали второй половиной XVI — началом XVII века. Но их изучение ещё продолжается.
«С каждой новой находкой мы узнаем чуть больше об истории нашего города, о том, какие люди населяли его много веков назад, об их быте, увлечениях. Уже в те далекие годы Москва обладала всеми признаками мегаполиса своего времени, объединяя интересы людей из разных государств — как торговые, так и культурные», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Предположительная родина чаши — Персия, на территории которой располагается современный Иран. Найденный сосуд расколот на несколько частей, сохранилось примерно 75 процентов его поверхности. Поэтические строки располагались на верху чаши, прочитать их было сложно, так как они напоминали декоративный узор на поверхности сосуда, практически сливались с ним. Тем не менее специалисты Музея Востока смогли не только разобрать вязь, но и перевести её на русский язык:
«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,
О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!
Никогда не умрет тот, чьё сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания наша вечность.
До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».
«С каждой новой находкой мы узнаем чуть больше об истории нашего города, о том, какие люди населяли его много веков назад, об их быте, увлечениях. Уже в те далекие годы Москва обладала всеми признаками мегаполиса своего времени, объединяя интересы людей из разных государств — как торговые, так и культурные», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Предположительная родина чаши — Персия, на территории которой располагается современный Иран. Найденный сосуд расколот на несколько частей, сохранилось примерно 75 процентов его поверхности. Поэтические строки располагались на верху чаши, прочитать их было сложно, так как они напоминали декоративный узор на поверхности сосуда, практически сливались с ним. Тем не менее специалисты Музея Востока смогли не только разобрать вязь, но и перевести её на русский язык:
«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,
О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!
Никогда не умрет тот, чьё сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания наша вечность.
До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».
Источник: Мэрия Москвы