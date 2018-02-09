ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центре имени Всеволода Мейерхольда 9 февраля начнется IV ежегодный фестиваль «Протеатр». Гостям покажут лучшие мировые постановки инклюзивных коллективов. В программе также запланированы экспериментальная лаборатория, доклады, дискуссии и мастер-классы, среди которых — «Танец и здоровье», «Создание инклюзивного ансамбля»», «Взаимодействие в инклюзивном коллективе».

10 февраля покажут спектакль «Из-под пепла», который привезли участники из ЮАР. В постановке затронут вопросы развития Южно-Африканской Республики. Спектакль создан под впечатлением от застывших в вулканической лаве жителей Помпеи.

Сразу две постановки — «Онегин» и «Рождение памяти» — представят 11 февраля. «Онегин» — это премьера сезона 2017/2018 года интегрированной театральной студии «Круг». Главный герой — человек, который не хочет и не может вписаться в общество. Посредником между ним и социумом оказывается Татьяна. «Рождение памяти» привезли артисты английской танцевальной компании Exim Dance Company.

13 февраля, в последний день фестиваля, покажут спектакль «Буря» театра Blaumaeir Atelier. В основе — пьеса Уильяма Шекспира. Премьера состоялась в июне 2016 года в Бремене.