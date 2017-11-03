В Москве вручат 100 грантов лучшим учащимся школ искусств
03.11.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 ноября 2017 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки Мэр Москвы Сергей Собянин вручит 100 грантов победителям ежегодной премии «Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства».
«Москва по праву гордится уникальной городской системой творческого образования детей и молодежи. 154 колледжа и школы искусств охватывают все районы города, чтобы юные москвичи могли реализовать свои способности, ярко проявить себя в музыке, танцах, живописи. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства - еще один шаг по пути поддержки и развития одаренных детей, добившихся первых серьезных успехов в творчестве» - заявил Сергей Собянин.
Ежегодный городской конкурс «Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства» был учрежден в 2015 году. Лауреатов премии, выбрало авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты и деятели культуры и искусства - Игорь Бутман, Юрий Башмет, Василий Церетели, Надежда Бабкина, Владимир Васильев, Николай Цискаридзе.
Количество заявок на участие в конкурсе растет с каждым годом. В 2017 году заявки подали более 3 000 человек. Конкурс проходил в три этапа. Первый - заочный отбор заявок, второй - очные прослушивания, и третий финальный тур - открытые прослушивания, которые прошли в сентябре на лучших концертных площадках Москвы. В 2017 году грантовый фонд конкурса был увеличен в полтора раза и теперь составляет 3,74 миллиона рублей. Победители премии смогут получить от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от номинации и степени. Также в 2017 году учреждена наивысшая награда конкурса – Гран-при в размере 50 тысяч рублей, которую лично вручит Сергей Семенович Собянин.
Торжественное вручение наград пройдет 3 ноября 2017 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В праздничной церемонии примут участие лауреаты конкурса и признанные звезды. Юные скрипачи из Детской музыкальной школы им. С.И. Танеева и ученики хореографической студии «ФарФор» выступят вместе с пианистом Николой Мельниковым и электронным музыкантом Дмитрием Устиновым. Вокалисту Александру Панайотову будет аккомпанировать ученик Детской музыкальной школы им. Дж. Гершвина по классу фортепиано Нестор Смышляев. Jukebox Trio споёт вместе с хором "Кантилена" детской школы искусств им. С.П. Дягилева. Гостей церемонии ожидает яркое световое шоу от лучшей российской компании в области визуального искусства - Sila Sveta. Ведущие церемонии - Влади Блайберг и Светлана Иванова.
Начало церемонии в 18:00.
Сбор гостей в 17:00.
Вход на мероприятие по пригласительным.
«Москва по праву гордится уникальной городской системой творческого образования детей и молодежи. 154 колледжа и школы искусств охватывают все районы города, чтобы юные москвичи могли реализовать свои способности, ярко проявить себя в музыке, танцах, живописи. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства - еще один шаг по пути поддержки и развития одаренных детей, добившихся первых серьезных успехов в творчестве» - заявил Сергей Собянин.
Ежегодный городской конкурс «Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства» был учрежден в 2015 году. Лауреатов премии, выбрало авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты и деятели культуры и искусства - Игорь Бутман, Юрий Башмет, Василий Церетели, Надежда Бабкина, Владимир Васильев, Николай Цискаридзе.
Количество заявок на участие в конкурсе растет с каждым годом. В 2017 году заявки подали более 3 000 человек. Конкурс проходил в три этапа. Первый - заочный отбор заявок, второй - очные прослушивания, и третий финальный тур - открытые прослушивания, которые прошли в сентябре на лучших концертных площадках Москвы. В 2017 году грантовый фонд конкурса был увеличен в полтора раза и теперь составляет 3,74 миллиона рублей. Победители премии смогут получить от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от номинации и степени. Также в 2017 году учреждена наивысшая награда конкурса – Гран-при в размере 50 тысяч рублей, которую лично вручит Сергей Семенович Собянин.
Торжественное вручение наград пройдет 3 ноября 2017 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В праздничной церемонии примут участие лауреаты конкурса и признанные звезды. Юные скрипачи из Детской музыкальной школы им. С.И. Танеева и ученики хореографической студии «ФарФор» выступят вместе с пианистом Николой Мельниковым и электронным музыкантом Дмитрием Устиновым. Вокалисту Александру Панайотову будет аккомпанировать ученик Детской музыкальной школы им. Дж. Гершвина по классу фортепиано Нестор Смышляев. Jukebox Trio споёт вместе с хором "Кантилена" детской школы искусств им. С.П. Дягилева. Гостей церемонии ожидает яркое световое шоу от лучшей российской компании в области визуального искусства - Sila Sveta. Ведущие церемонии - Влади Блайберг и Светлана Иванова.
Начало церемонии в 18:00.
Сбор гостей в 17:00.
Вход на мероприятие по пригласительным.
Источник: ММДМ