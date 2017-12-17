В Москве выступит один из самых востребованных музыкантов мира
17.12.2017, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту в прошлом году сел за рояль.
В качестве новогоднего подарка своим слушателям один из самых востребованных музыкантов мира выступит 29 декабря в Москве. В творческом дуэте с пианисткой Еленой Башкировой артист исполнит программу из сочинений Бетховена и Брамса.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
29 декабря, пятница, 19.00
Абонемент №19
«CELLISSIMO»
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Елена БАШКИРОВА (фортепиано)
В программе:
Бетховен – Двенадцать вариаций на тему из оперы «Иуда Маккавей» Г. Ф. Генделя
– Соната № 5 («Весенняя») для скрипки и фортепиано фа мажор (версия для виолончели и фортепиано)
Брамс – Четыре строгих напева, соч. 121
– Соната № 1 для виолончели и фортепиано ми минор, соч. 38
В качестве новогоднего подарка своим слушателям один из самых востребованных музыкантов мира выступит 29 декабря в Москве. В творческом дуэте с пианисткой Еленой Башкировой артист исполнит программу из сочинений Бетховена и Брамса.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
29 декабря, пятница, 19.00
Абонемент №19
«CELLISSIMO»
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Елена БАШКИРОВА (фортепиано)
В программе:
Бетховен – Двенадцать вариаций на тему из оперы «Иуда Маккавей» Г. Ф. Генделя
– Соната № 5 («Весенняя») для скрипки и фортепиано фа мажор (версия для виолончели и фортепиано)
Брамс – Четыре строгих напева, соч. 121
– Соната № 1 для виолончели и фортепиано ми минор, соч. 38
Источник: Ореанда