В Музее Москвы стартуют новые творческие программы
21.09.2017, 11:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее Москвы с 21 сентября начнутся новые программы. В детском центре проведут уроки рисования и сценического движения, архитектурные мастер-классы и занятия по археологии, лекции по истории искусств и спортивные тренировки. Они будут проходить до 21 декабря.
Изначально центр был пространством, в котором дети знакомились со столицей, ее атмосферой, историей и архитектурой. Со временем в расписании появились и уроки, не связанные напрямую с москвоведением. Занятия танцами здесь продолжатся. Участники от девяти до 12 лет будут взаимодействовать с музыкой, партнерами, осваивать различные технические элементы. Этому научит педагог Мариам Нагайчук Эль Абдалла — по вторникам и четвергам.
Программа «Встречаем по одежке!» пройдет в рамках выставки «История Москвы для детей и взрослых». Участники познакомятся со средневековым городским костюмом, традициями его изготовления и ношения. Сшить собственный наряд можно будет и самостоятельно. Гостей также пригласят в дом той эпохи, чтобы они могли поучаствовать в старинных обрядах и научиться мастерить тряпичную куклу.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (пять — шесть лет) и на учащихся первых — четвёртых классов.
Изначально центр был пространством, в котором дети знакомились со столицей, ее атмосферой, историей и архитектурой. Со временем в расписании появились и уроки, не связанные напрямую с москвоведением. Занятия танцами здесь продолжатся. Участники от девяти до 12 лет будут взаимодействовать с музыкой, партнерами, осваивать различные технические элементы. Этому научит педагог Мариам Нагайчук Эль Абдалла — по вторникам и четвергам.
Программа «Встречаем по одежке!» пройдет в рамках выставки «История Москвы для детей и взрослых». Участники познакомятся со средневековым городским костюмом, традициями его изготовления и ношения. Сшить собственный наряд можно будет и самостоятельно. Гостей также пригласят в дом той эпохи, чтобы они могли поучаствовать в старинных обрядах и научиться мастерить тряпичную куклу.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (пять — шесть лет) и на учащихся первых — четвёртых классов.
Источник: Мэрия Москвы