ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 ноября в 19:00 в Музее А.Н. Скрябина выступят лауреаты СТАМ-фестиваля разных лет. Концерт пройдет в рамках Всероссийского музыкального проекта «Взгляд в настоящее».



Аббревиатура СТАМ расшифровывается как современная тональная академическая музыка. Инициаторами фестиваля стали композиторы, исполнители и сами слушатели. Его организаторы декларируют право музыкантов на свободу поиска за пределами устоявшихся техник.



В 2017 году СТАМ отмечает десятилетие, поэтому гости музея услышат лучшие композиции разных лет. Произведения своих современников представят ведущие российские исполнители. Прозвучит и сочинение, которое зрители выберут на конкурсе композиторов в Московской консерватории.