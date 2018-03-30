ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скульптура XVIII – первой половины ХХ века», на которой представлены работы знаменитых русских художников и скульпторов XVIII–ХХ веков: Дмитрия Левицкого, Андрея Мартынова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Бориса Иогансона, Анны Голубкиной и других. Одно из центральных мест среди экспонатов занимает этюд «Голова Иоанна Крестителя» художника Александра Иванова, выполненный для картины «Явление Христа народу». В военные годы полотно было эвакуировано в числе других картин в Новосибирск.



Особый раздел выставки составляют обширные архивные материалы: фотографии, документы, письма, воспоминания, посвященные истории пребывания коллекций Третьяковской галереи в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны.



Выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скульптура XVIII – первой половины ХХ века» будет работать в Новосибирском государственном художественном музее до 1 июля 2018 по адресу улица Свердлова, 10.



Приглашаем гостей и жителей Новосибирской области посетить выставку и увидеть шедевры отечественной культуры, хранящиеся в Третьяковской галерее.