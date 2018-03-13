ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рабство и трансатлантическая работорговля унесли жизни 15 миллионов мужчин, женщин и детей. Этот мрачный период в истории человечества продолжался более 400 лет. Чтобы напомнить об этой трагедии в нью-йоркской штаб-квартире ООН организовали выставку «Помните о рабстве: заявите об этом в полный голос». Она приурочена к ежегодному Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.



Выставка представляет собой галерею фотографий, на которых запечатлены работы архитекторов африканского происхождения, добившихся признания в этой престижной профессии. Среди них 10 мужчин и 11 женщин, чья креативность и упорство во многом изменили представление людей о том, как должны выглядеть и использоваться здания. Открывая экспозицию, заместитель Генерального секретаря по глобальной коммуникации Алисон Смейл подчеркнула, что ее особенно вдохновляют участие и успехами архитекторов-женщин.

Например, многие из них привносят неожиданные формы в дизайн. В 2015 году на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке был возведен мемориал «Ковчег возвращения» работы американского архитектора гаитянского происхождения Родни Леона – одного из архитекторов, чьи работы попали на выставку в этом году. Он представляет с собой мраморный монумент в форме мыса корабля - в знак того, что именно на кораблях миллионы рабов с африканского континента переправлялись в другие части света. Монумент имеет четко очерченную треугольную форму, что символизирует так называемую «треугольную торговлю» - с конца XVI до начала XIX веков корабли работорговцев курсировали между Америкой, Африкой и Европой по треугольной траектории.