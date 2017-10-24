В Омске открываются выставки к 100-летию революции
24.10.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В музеях Омска открываются выставки к 100-летию революции. На выставках представлены экспонаты, рассказывающие как об общественно-политических процессах, проходивших по всей России, так и освещающие бытовую сторону жизни омичей во время революции и гражданской войны.
В Омском историко-краеведческом музее открылась выставка «Жизнь «Белой столицы». Экспозиция, по словам авторов, призвана осветить аспекты повседневной жизни Омска, которому в годы Гражданской войны досталась роль основного политического центра Белого движения: период с ноября 1918 г. по ноябрь 1919 г. занесен в омские хроники как «столичный».
Сегодня, 24 октября, в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля открывается выставка «Площадь революции. Отечественное искусство 1920–1980-х годов». На выставке будут представлены произведения 1920–1985-х годов из собрания музея – живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства (керамика и стекло, резная кость, резное панно) известных отечественных мастеров.
Новые экспонаты появились и в Центре изучения истории гражданской войны, экспозицию которого условно можно разделить на «белый» и «красный» залы. Такое соседство экспозиций дает посетителям возможность объективно взглянуть на события 100-летней давности. Здесь появились две фигуры в полный рост - бойцов красной и белой армии - в форменном обмундировании. Подлинные вещи были привезены из Музея военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области. Кроме того, появились экспонаты, рассказывающие о событиях 1918 года, происходивших на станции Марьяновка Омской области.
Кроме того,в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С.Пушкина открыта книжная выставка «Великая Октябрьская Революция в формате юбилейных изданий». Здесь впервые экспонируются редкие и ценные юбилейные издания за 70 лет советской власти (1927, 1937, 1947 и т. д.). Всего представлено около 200 экземпляров.
В Омском историко-краеведческом музее открылась выставка «Жизнь «Белой столицы». Экспозиция, по словам авторов, призвана осветить аспекты повседневной жизни Омска, которому в годы Гражданской войны досталась роль основного политического центра Белого движения: период с ноября 1918 г. по ноябрь 1919 г. занесен в омские хроники как «столичный».
Сегодня, 24 октября, в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля открывается выставка «Площадь революции. Отечественное искусство 1920–1980-х годов». На выставке будут представлены произведения 1920–1985-х годов из собрания музея – живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства (керамика и стекло, резная кость, резное панно) известных отечественных мастеров.
Новые экспонаты появились и в Центре изучения истории гражданской войны, экспозицию которого условно можно разделить на «белый» и «красный» залы. Такое соседство экспозиций дает посетителям возможность объективно взглянуть на события 100-летней давности. Здесь появились две фигуры в полный рост - бойцов красной и белой армии - в форменном обмундировании. Подлинные вещи были привезены из Музея военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области. Кроме того, появились экспонаты, рассказывающие о событиях 1918 года, происходивших на станции Марьяновка Омской области.
Кроме того,в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С.Пушкина открыта книжная выставка «Великая Октябрьская Революция в формате юбилейных изданий». Здесь впервые экспонируются редкие и ценные юбилейные издания за 70 лет советской власти (1927, 1937, 1947 и т. д.). Всего представлено около 200 экземпляров.
Источник: http://www.omskportal.ru