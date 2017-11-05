В Оренбурге открылся открылся памятник Герою России
05.11.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День народного единства в Оренбурге открыли памятник Герою Российской Федерации, старшему лейтенанту Александру Прохоренко.
В торжественном мероприятии приняли участие представители Оренбургского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг.
Особыми гостями мероприятия стали отец и мать Героя Александр Васильевич и Наталья Леонидовна Прохоренко, а также родители военнослужащих, погибших при исполнении долга.
Губернатор Оренбургской области назвал открытие памятника знаковым событием не только для России, но и для всего мира. "Мы отдаём дань памяти и уважения нашему земляку Саше Прохоренко. Мы сделали всё, чтобы память о нём жила вечно, чтобы последующие поколения гордились нашим земляком. Я хотел бы высказать слова благодарности Наталье Леонидовне, Александру Васильевичу и всем родителям ребят, погибших в военных конфликтах. Оренбуржцы помнят и будут помнить то, что сделали наши ребята. И на примере их подвигов мы будем воспитывать молодёжь", - подчеркнул губернатор.
Клинцевич в свою очередь поблагодарил руководство округа и губернатора Оренбургской области за то, что Оренбуржье показало всей стране и миру, как должны увековечиваться Герои России. "Этот памятник потряс меня своей монументальностью. Я благодарен молодёжи, которая сегодня пришла сюда. К этому памятнику через много лет они будут приводить своих детей и внуков. И это главное", - добавил он.
Отец Героя России также поблагодарил всех оренбуржцев, которые помнят и чтят подвиг сына.
Затем к памятнику Героя России были возложены цветы, в рамках церемонии открытия почётные гости высадили ели в сквере у памятника.
В торжественном мероприятии приняли участие представители Оренбургского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг.
Особыми гостями мероприятия стали отец и мать Героя Александр Васильевич и Наталья Леонидовна Прохоренко, а также родители военнослужащих, погибших при исполнении долга.
Губернатор Оренбургской области назвал открытие памятника знаковым событием не только для России, но и для всего мира. "Мы отдаём дань памяти и уважения нашему земляку Саше Прохоренко. Мы сделали всё, чтобы память о нём жила вечно, чтобы последующие поколения гордились нашим земляком. Я хотел бы высказать слова благодарности Наталье Леонидовне, Александру Васильевичу и всем родителям ребят, погибших в военных конфликтах. Оренбуржцы помнят и будут помнить то, что сделали наши ребята. И на примере их подвигов мы будем воспитывать молодёжь", - подчеркнул губернатор.
Клинцевич в свою очередь поблагодарил руководство округа и губернатора Оренбургской области за то, что Оренбуржье показало всей стране и миру, как должны увековечиваться Герои России. "Этот памятник потряс меня своей монументальностью. Я благодарен молодёжи, которая сегодня пришла сюда. К этому памятнику через много лет они будут приводить своих детей и внуков. И это главное", - добавил он.
Отец Героя России также поблагодарил всех оренбуржцев, которые помнят и чтят подвиг сына.
Затем к памятнику Героя России были возложены цветы, в рамках церемонии открытия почётные гости высадили ели в сквере у памятника.
Источник: Единая Россия