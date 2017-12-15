В Петебурге на сцене Александринки выступит творческое объединение "Меломаны"
15.12.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рождество и Новый год – время чудес, сюрпризов и…неожиданностей. В последние дни уходящего 2017 года петербуржцев и гостей культурной столицы ждет событие, ломающее стереотипы. Только в этот день публика сможет узнать, о чем мечтает ректор Петербургской консерватории Алексей Васильев. Перевоплощение будет полным и абсолютным – в руках известного виолончелиста и дирижёра вместо смычка и дирижёрской палочки окажется…бас гитара и он ЗАПОЕТ!
26 декабря 2017, 20 часов
Новая сцена Александринского театра
ТО «МЕЛОМАНЫ»:
Мечтать 30/10 лет...
Вместе с Алексеем на Новую сцену Александринки выйдут его друзья – творческое объединение «МЕЛОМАНЫ», неутомимая креативная команда, которая дышит в унисон уже 30 лет. Праздник в этом году отмечается двойной. 10 лет назад к основной команде – Алексею Васильеву, известному скрипачу и композитору Якову Марру и лидеру RastrelliCelloQuartett Кириллу Кравцову, – присоединились виртуоз джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев, потрясающие гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов, а также взрывной ударник Дмитрий Сташкевич. За два часа музыканты расскажут вам в акустическом звучании свою 30-летнюю историю и, кроме того, представят последний альбом «МЕЧТАТЬ». Присоединяйтесь к неисправимым меломанам-мечтателям с ректором Консерватории во главе и мечтайте вместе с ними! Ну, а тех, кто хочет по-настоящему зажечь и окончательно погрузиться в стихию рока, ждём 27 декабря в Зале Ожидания на предновогоднем шоу «Рок-урок с ректором»!
Творческое объединение
«МЕЛОМАНЫ»
Алексей Васильев, вокал, бас-гитара
Яков Марр, вокал, скрипка, перкуссия
Кирилл Кравцов, вокал, гитара
СтаниславЧигадаев, клавишные
Дмитрий Сташкевич, ударные
Владимир Гладких, гитара
Владислав Аверьянов, гитара
Творческое Объединение "Меломаны» возникло в конце 1980 годов в процессе баловства одноклассников музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории. В период формирования группы в ней играли самые разные, но непременно профессиональные и академические музыканты. Подростки, одержимые в то время музыкой TheBeatles, традиционным джазом, классическим блюзом и рок-н-роллом, стали пробовать свои силы в сочинении собственных музыкальных номеров, которые они «на ура» исполняли на дискотеках и вечеринках по случаям Дней рождения своих друзей и других праздников, особенно – на Новый Год. К настоящему моменту полностью восстановлена традиция Новогодних концертов "Меломанов", которые обычно проходят в последние дни уходящего года, когда старые друзья-одноклассники собираются со всего света на своей родине - в Петербурге. В последнее время на этих концертах в составе группы выступают молодые талантливые музыканты – виртуоз джазового и классического фортепиано СтаниславЧигадаев,ударник Дмитрий Сташкевич, гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов.
26 декабря 2017, 20 часов
Новая сцена Александринского театра
ТО «МЕЛОМАНЫ»:
Мечтать 30/10 лет...
Вместе с Алексеем на Новую сцену Александринки выйдут его друзья – творческое объединение «МЕЛОМАНЫ», неутомимая креативная команда, которая дышит в унисон уже 30 лет. Праздник в этом году отмечается двойной. 10 лет назад к основной команде – Алексею Васильеву, известному скрипачу и композитору Якову Марру и лидеру RastrelliCelloQuartett Кириллу Кравцову, – присоединились виртуоз джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев, потрясающие гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов, а также взрывной ударник Дмитрий Сташкевич. За два часа музыканты расскажут вам в акустическом звучании свою 30-летнюю историю и, кроме того, представят последний альбом «МЕЧТАТЬ». Присоединяйтесь к неисправимым меломанам-мечтателям с ректором Консерватории во главе и мечтайте вместе с ними! Ну, а тех, кто хочет по-настоящему зажечь и окончательно погрузиться в стихию рока, ждём 27 декабря в Зале Ожидания на предновогоднем шоу «Рок-урок с ректором»!
Творческое объединение
«МЕЛОМАНЫ»
Алексей Васильев, вокал, бас-гитара
Яков Марр, вокал, скрипка, перкуссия
Кирилл Кравцов, вокал, гитара
СтаниславЧигадаев, клавишные
Дмитрий Сташкевич, ударные
Владимир Гладких, гитара
Владислав Аверьянов, гитара
Творческое Объединение "Меломаны» возникло в конце 1980 годов в процессе баловства одноклассников музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории. В период формирования группы в ней играли самые разные, но непременно профессиональные и академические музыканты. Подростки, одержимые в то время музыкой TheBeatles, традиционным джазом, классическим блюзом и рок-н-роллом, стали пробовать свои силы в сочинении собственных музыкальных номеров, которые они «на ура» исполняли на дискотеках и вечеринках по случаям Дней рождения своих друзей и других праздников, особенно – на Новый Год. К настоящему моменту полностью восстановлена традиция Новогодних концертов "Меломанов", которые обычно проходят в последние дни уходящего года, когда старые друзья-одноклассники собираются со всего света на своей родине - в Петербурге. В последнее время на этих концертах в составе группы выступают молодые талантливые музыканты – виртуоз джазового и классического фортепиано СтаниславЧигадаев,ударник Дмитрий Сташкевич, гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория