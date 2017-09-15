В Петербурге стартовал кинофестиваль "Послание к Человеку"
15.09.2017, 22:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Петербурге начал работу XXVII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку". В церемонии открытия на Дворцовой площади приняли участие исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и президент кинофестиваля Алексей Учитель.
"Фестиваль стал событием, которое ждут и кинематографисты, и зрители. Высокое качество фильмов, глубина и серьёзность поставленных в них проблем, звёздные имена создателей кинолент – это то, что всегда отличает петербургский кинофорум", – сказал Александр Говорунов.
Он отметил, что в этом году на конкурсный отбор поступило более 7 тысяч заявок из 85 стран. По мнению Александра Говорунова, широкое международное признание фестиваль получил, потому что обращён к идеям гуманизма, добра и человеколюбия, сострадания и милосердия. "Это то, в чём так остро нуждается современный мир. Это то, что понятно и близко людям – независимо от того, где они живут, какой у них цвет кожи, какую веру они исповедуют", – сказал он.
На церемонии открытия кинофестиваля состоялось награждение известного кинематографиста Клода Ланцмана. Он удостоен награды за вклад в искусство кино, за мужество и точность в изображении истории XX века.
Фестиваль открыл один из величайших документальных фильмов – "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова. Это полная отреставрированная голландским киноинститутом EYE версия фильма. В России впервые за долгие десятилетия зрители увидели шедевр Вертова в том виде, в котором его представили публике в 1929 году.
Фестиваль "Послание к Человеку" пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября.
Помимо трёх конкурсов – международного, национального и экспериментального, в программе фестиваля пять спецпрограмм и три ретроспективы: чешского режиссёра-документалиста, лауреата приза Европейской киноакадемии (EFA), многократного участника "Послания к Человеку" Хелены Тржештиковой; советского кинодраматурга, автора сценариев множества фильмов-биографий, удостоенных главных кинопремий СССР Бориса Добродеева, а также ретроспектива Андрея Паунова – болгарского режиссёра-документалиста, победителя IDFA, участника Каннского фестиваля.
"Послание к Человеку" в этом году также представит ключевые фильмы о революциях и революционных процессах XX века.
Специальный гость кинофестиваля – актёр Эрик Робертс.
"Фестиваль стал событием, которое ждут и кинематографисты, и зрители. Высокое качество фильмов, глубина и серьёзность поставленных в них проблем, звёздные имена создателей кинолент – это то, что всегда отличает петербургский кинофорум", – сказал Александр Говорунов.
Он отметил, что в этом году на конкурсный отбор поступило более 7 тысяч заявок из 85 стран. По мнению Александра Говорунова, широкое международное признание фестиваль получил, потому что обращён к идеям гуманизма, добра и человеколюбия, сострадания и милосердия. "Это то, в чём так остро нуждается современный мир. Это то, что понятно и близко людям – независимо от того, где они живут, какой у них цвет кожи, какую веру они исповедуют", – сказал он.
На церемонии открытия кинофестиваля состоялось награждение известного кинематографиста Клода Ланцмана. Он удостоен награды за вклад в искусство кино, за мужество и точность в изображении истории XX века.
Фестиваль открыл один из величайших документальных фильмов – "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова. Это полная отреставрированная голландским киноинститутом EYE версия фильма. В России впервые за долгие десятилетия зрители увидели шедевр Вертова в том виде, в котором его представили публике в 1929 году.
Фестиваль "Послание к Человеку" пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября.
Помимо трёх конкурсов – международного, национального и экспериментального, в программе фестиваля пять спецпрограмм и три ретроспективы: чешского режиссёра-документалиста, лауреата приза Европейской киноакадемии (EFA), многократного участника "Послания к Человеку" Хелены Тржештиковой; советского кинодраматурга, автора сценариев множества фильмов-биографий, удостоенных главных кинопремий СССР Бориса Добродеева, а также ретроспектива Андрея Паунова – болгарского режиссёра-документалиста, победителя IDFA, участника Каннского фестиваля.
"Послание к Человеку" в этом году также представит ключевые фильмы о революциях и революционных процессах XX века.
Специальный гость кинофестиваля – актёр Эрик Робертс.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга