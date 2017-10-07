ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в открытии фотовыставки, посвящённой юбилею, жизни и работе Президента России Владимира Путина.

На выставке, подготовленной международным фондом "Петербургская фотолетопись", представлено около 100 фотографий, это и семейный архив, и официальная фотохроника деятельности Владимира Путина на различных государственных постах. Среди них снимки родителей - фронтовика Владимира Спиридоновича и блокадницы Марии Ивановны, детские фотографии Владимира Путина и его учителей. Большое место отведено фотографиям периода работы Путина в мэрии Санкт-Петербурга, участию уже в качестве Президента России в крупнейших событиях, происходящих в городе на Неве. Особый интерес вызывают предоставленные пресс-службой Кремля снимки 2014-2017 годов, некоторые из которых экспонируется впервые.

К выставке приурочено издание спецвыпуска альманаха "Фотолетопись России", включающего 65 фотографий.

Фотовыставка открыта для свободного посещения.