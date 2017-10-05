В Петербурге пройдёт XVII Фестиваль "Международная неделя консерваторий"
05.10.2017, 16:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 21 по 28 октября 2017 года Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова проводит XVII фестиваль «Международная неделя консерваторий», который посвящён 155-летию со дня основания старейшего музыкального вуза.
В этом году в фестивале примут участие представители 15 высших школ музыки из 14 стран мира. Концертные программы, представляющие музыку самых разнообразных жанров и эпох, прозвучат в Консерватории и на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, среди которых: Большой и Малый залы филармонии, Концертный и камерный залы Мариинского театра, Эрмитажный театр, Атриум Главного штаба Эрмитажа, Белый зал Шереметевского дворца и римско-католический храм Святого Станислава. Публику ждут многочисленные премьеры камерных, оркестровых и оперных сочинений.
Фестиваль стартует 21 октября в Большом зале филармонии. На торжественном концерте-открытии в исполнении Хора и Симфонического оркестра студентов Консерватории прозвучат сочинения композиторов петербургской школы. За дирижерским пультом – ректор Консерватории Алексей Васильев. Лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Редькин исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Состоится консерваторская премьера «Погребальной песни» Игоря Стравинского, сочинения, обнаруженного в архивах Санкт-Петербургской консерватории, и ставшего сенсацией концертного сезона 2016-2017.
Торжественный вечер завершится исполнением кантаты «К радости» на стихи Шиллера – дипломной работой первого выпускника Петербургской консерватории Петра Чайковского. Самый насыщенный событиями день – 22 октября, откроетcя дневным концертом, посвященным 155-летию Alma Mater. В Зале Мусоргского Мариинского театра выступят студенты и преподаватели Санкт-Петербургской консерватории, затем эстафету примут представители четырех высших школ музыки Японии, Польши, Армении и Венгрии. В этот же день в органном зале Храма Святого Станислава свое искусство продемонстрирует один из выдающихся органистов современности – Ханс Фагиус (Швеция). Кульминация дня – петербургская премьера оперы «Написано на коже» современного британского композитора Джорджа Бенджамина (1960*), которая прозвучит в исполнении гостей из Великобритании в Концертном зале Мариинского театра. К 85-летию патриарха петербургской композиторской школы Сергея Слонимского консерватория представит две мировые премьеры – «Романтическое рондо» для малой домры и фортепиано, и балладу «Макферсон перед казнью» на стихи Бернса для голоса, фортепиано, трубы и барабана в исполнении известных петербургских музыкантов. XVII фестиваль «Международная неделя консерваторий» завершится 28 октября масштабным концертом в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. Публика познакомится с сочинениями молодых петербургских композиторов для камерного оркестра с солирующим терменвоксом. Сольные партии на терменвоксе исполнят гости фестиваля – дочь и правнук изобретателя инструмента Льва Термена – Наталья и Петр Термены.
В рамках фестиваля пройдёт интереснейшая выставка из фондов Научной музыкальной библиотеки, архива и Музея истории Санкт-Петербургской консерватории, приуроченная к знаменательной дате.
Научно-практический раздел фестиваля включает множество открытых лекций, семинаров и мастер-классов. «Международная неделя консерваторий» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, а также под патронатом Попечительского совета, в состав которого входят генеральные консульства и институты культуры стран, высшие школы которых принимают участие в фестивале.
Билеты на концерты фестиваля – от 300 до 1500 рублей.
Вход на концерты 24, 27, 28 октября - по входным и пригласительным билетам.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
21 октября, суббота, 19:00
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.
Большой зал
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)
Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор, соч. 26
I. Andante – Allegro
II. Tema con variazioni
III. Allegro, ma non troppo
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ (1882–1971)
«Погребальная песня», соч. 5
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Музыка к гимну «К радости» Ф. Шиллера
для солистов, смешанного хора и оркестра
Солисты:
Сергей РЕДЬКИН, фортепиано
Мария ВАХРУШЕВА, сопрано
Вера КРАВЧУК, меццо-сопрано
Анатолий ТРУХИН, тенор
Александр КОРЯКОВ, бас
Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель – Валерий УСПЕНСКИЙ
Симфонический оркестр студентов Санкт-Петербургской консерватории
Дирижер – Алексей ВАСИЛЬЕВ
(Россия)
22 октября, воскресенье, 14:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Мариинский театр-2, Зал Мусоргского
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано до мажор, соч. 34
Леонид БАРАНОВ, скрипка
Алексей ВЯХИРЕВ, фортепиано
АЛЕКСАНДР ГЛАЗУНОВ (1865–1936)
Испанский танец из балета «Раймонда»
(переложение для двух флейт и фортепиано В. Кудри)
Елизавета ИВАНОВА, Аделина ТАЗИЕВА, флейта
Римма КАЧАЛОВА, фортепиано
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
Песни на стихи Марины Цветаевой для среднего голоса и фортепиано
«Цельный день мне было душно…»
«Смотри, чтобы другой дорожкою…»
«Вот опять окно…»
«Где слезиночки роняла»
«Проста моя осанка»
Дарья РЯБОКОНЬ, меццо-сопрано
Ирина ШАРАПОВА, фортепиано
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Концерт для скрипки с оркестром
ре мажор, соч. 35
III. Finale: Vivacissimo
(редакция для ксилофона и фортепиано А. Латыпова)
Аллаяр ЛАТЫПОВ, ксилофон
Алексей ВЯХИРЕВ, фортепиано
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
«Благословляю вас, леса», ст. А. Толстого
Александр КОРЯКОВ, бас
Вера ОХОТНИКОВА, фортепиано
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
Две сказки для арфы:
«Похищение Василисы Прекрасной»
«Жар-птица»
Мария ОКУНЕВА, арфа
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ (1906–1975)
Фортепианное трио № 1 до минор, соч. 8
Bell piano trio:
Алла БЕЛОВА, фортепиано
Екатерина ГЛАЗОВА, скрипка
Анна-Лучия КОСТЮК, виолончель
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
«Скажи, о чем в тени ветвей»,
ст. В. Соллогуба
НИКОЛАЙ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844–1908)
«Редеет облаков летучая гряда», ст. А. Пушкина
Анна ВИКУЛИНА, сопрано
Ольга АЛЕКСЕЕВА, фортепиано
АНТОН РУБИНШТЕЙН (1829–1894)
«Русская и трепак» для фортепиано
из сборника «Национальные танцы», соч. 82 № 13
(инструментовка Н. Телешенко)
Ансамбль «Модерн»:
Николай ТЕЛЕШЕНКО, баян
Татьяна СЕРОВА, домра
Мария ПОСКОТИНОВА, домра, домра альтовая
Данил ВАХРАМЕЕВ, гитара
Роман РОМАНОВ, контрабас
22 октября, воскресенье, 16:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Мариинский театр-2. Зал Мусоргского
Университет искусств Токио (Япония)
Университет музыки имени Фредерика Шопена (Варшава, Польша)
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса (Армения)
Академия музыки имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ИСАО МАЦУСИТА (р. 1951)
Ikarugano
ЮТАКА МАКИНО (р. 1930)
Hanamai («Летящие лепестки»)
Ансамбль традиционной музыки Университета искусств Токио (Япония):
Ясуко ФУКУДА, Вакана ИКЭДА, кото
Саки МАЦУИ, семнадцатиструнное кото
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ (1873–1943)
«Элегия», соч. 3 № 1
КАРОЛЬ ШИМАНОВСКИЙ (1882–1937)
«Серенада Дон Жуана» из цикла «Маски», соч. 34
ФЕРЕНЦ ЛИСТ (1811–1886)
«Годы странствий II: Венеция и Неаполь», S162 «Тарантелла»
Кирилл КЕДУК, фортепиано (Польша)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ЦОВИНАР ОГАНЕСЯН (р. 1965)
Концерт № 3 для двух канунов и фортепиано
Экспромт для двух канунов и фортепиано
Этери ОГАНЕСЯН, Мане УНУСЯН канун (Армения)
Семён ЗАБОРИН, фортепиано (Россия)
«Народные песни в обработке Золтана Кодая
и танцевальные наигрыши для фиделя соло»
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Увы, увы» (для голоса и фортепиано)
Танцевальные наигрыши из Галанты
(для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Цыганская песня» для голоса и фортепиано
«Гуси, гуси» для голоса и фортепиано
Танцевальные наигрыши из Фельчика, региона в Трансильвании
«Венгерское Рондо», «Танцы из Марошсека» и «Секейская прядильня»
(для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Бессердечная жена» для голоса и фортепиано
Танцевальные наигрыши Секейского края, региона в Трансильвании
«Танцы из Марошсека» и «Секейская прядильня»
(для фиделя соло)
Анна ФЮРЬЕШ, меццо-сопрано
Андраш ЯНОШИ, фидель
Шамуэль ТОТ, фортепиано
(Венгрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
Польского института в Санкт-Петербурге
22 октября, воскресенье, 16:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Концертный зал костела св. Станислава
Королевская академия музыки Швеции (Стокгольм)
«ОРГАННЫЕ АКАДЕМИИ»
ФЕРЕНЦ ЛИСТ (1811–1886)
Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H, S260
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Три хорала из сборника «Шюблеровские хоралы»:
Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
Meine Seele erhebet den Herren, BWV 648
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649
Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
ШТАФАН ШТОРМ (р. 1964)
«Трагедия»:
Prologue – Parodas – Episodion 1 – Stasimon 1 – Episodion 2 – Stasimon 2 – Episodion 3 – Stasimon 3 – Exodus – Epilogue
МАКС РЕГЕР (1873–1916)
Двенадцать пьес для органа, соч. 65
№ 11 Токката
№ 12 Фуга
ИОГАНН ЛЮДВИГ КРЕБС (1713–1780)
Трио для органа ми-бемоль мажор
Adagio – Non molto allegro
ЖОЗЕФ ЙОНГЕН (1873–1953)
Героическая соната для органа, соч. 94
Ханс ФАГИУС, орган (Швеция)
Концерт проводится при поддержке
Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге
22 октября, воскресенье, 20:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Концертный зал Мариинского театра
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Джордж БЕНДЖАМИН (р. 1960)
«Написано на коже» (2012)
Опера в трех частях
Либретто Мартина КРИМПА (р.1956)
Концертное исполнение
Солисты:
Лорен ФАГАН, сопрано (Австралия, Великобритания)
Бетан ЛАНГФОРД, меццо-сопрано (Великобритания)
Патрик ТЕРРИ, контратенор (США, Великобритания)
Ник ПРИТЧАРД, тенор (Великобритания)
Росс РАМГОБИН, баритон (Великобритания)
Гости фестиваля:
Молодежный симфонический оркестр Melos Sinfonia (Великобритания)
Дирижер – Оливер ЗЕФФМАН (Великобритания)
Концерт проводится при поддержке:
Британского Совета в России и Мариинского театра
23 октября, понедельник, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Джульярдская школа танца, драмы и музыки (Нью-Йорк, США)
Частный университет музыки и искусств (Вена, Австрия)
Академия музыки имени Яна Сибелиуса (Хельсинки, Финляндия)
Гость фестиваля – Вадим Глузман (Израиль)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
РИХАРД ШТРАУС (1864–1949)
Соната для скрипки и фортепиано ми-бемоль мажор, соч. 18
I. Allegro, ma non troppo
II. Andante cantabile
III. Finale. Andante
АРВО ПЯРТ (р. 1935)
Fratres для скрипки и фортепиано
Вадим ГЛУЗМАН, скрипка (Израиль)
Евгений СИНАЙСКИЙ, фортепиано (Австрия)
ЯН СИБЕЛИУС (1865–1957)
«Меланхолия» для виолончели и фортепиано, соч. 20
КЛОД ДЕБЮССИ (1862–1918)
Соната для виолончели ре минор, L135
I. Пролог
II. Серенада
III. Финал
Мартти РОУСИ, виолончель (Финляндия)
Анна КОРЕПОВА, фортепиано (Россия)
ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)
Dignare
(переложение для кларнета и фортепиано)
ДИК ХАЙМЕН (р. 1927)
Clarinata
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор
(переложение для кларнета и фортепиано)
АЛЕКСАНДР ЦФАСМАН (1906–1971)
Интермеццо для кларнета
ИОГАНН АДОЛЬФ ХАССЕ (1699–1783)
Сольфеджио № 1
АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (1921–1992)
Танго «Забвение»
(переложение для кларнета и фортепиано)
Юлиан МИЛКИС, кларнет (США)
Евгений СИНАЙСКИЙ, фортепиано (Австрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге
Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге
24 октября, вторник, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Шереметевский дворец – Музей музыки. Белый зал
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия)
Консерватория имени Эваристо Феличе Даль Абако (Верона, Италия)
Университет музыки имени Фредерика Шопена (Варшава, Польша)
Академия музыки имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН (1681–1767)
Фантазия № 1 для поперечной флейты
без сопровождения баса ля минор, TWV 40:2
Vivace – Allegro
ТОМАЗО АЛЬБИНОНИ (1671–1751)
Соната для флейты и бассо континуо ля минор, соч. 6 № 6
Grave – Allegro – Adagio – Allegro
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН
Фантазия № 11 для поперечной флейты без сопровождения баса соль мажор, TWV 40:12
Allegro – Adagio – Vivace– Allegro
ПЬЕТРО АНТОНИО ЛОКАТЕЛЛИ (1695–1764)
Соната для флейты и бассо континуо
соль минор, cоч. 2 № 6
Largo – Allegro – Largo – Allegro
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН
Фантазия № 7 для поперечной флейты
без сопровождения баса ре мажор, TWV 40:8
Alla Francese – Allegro
ДЖОВАННИ БЕНЕДЕТТО ПЛАТТИ (1697–1763)
Соната для флейты и бассо континуо соль мажор, соч. 3 № 6
Arietta con Variazioni
Марчелло ГАТТИ, флейта (Италия)
Екатерина ЛИХИНА, клавесин (Россия)
МОРИС РАВЕЛЬ (1875–1937)
«Вальс», хореографическая поэма
(переложение для фортепиано автора)
Кирилл КЕДУК, фортепиано (Польша)
Секейский медленный танец и свадебные наигрыши
(наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Я брожу по вашему саду с печалью» (для голоса и фортепиано)
Плач и танцевальные мелодии
(народные наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
Песня Эржи из оперы «Хари Янош» «Я бедна, я родилась бедной»
(для голоса и фортепиано)
Двойной танец – старинный танец из Надькалло
(наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Прекрасный лес» (для голоса и фортепиано)
Анна ФЮРЬЕШ, меццо-сопрано
Андраш ЯНОШИ, фидель
Шамуэль ТОТ, фортепиано
(Венгрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
Польского института в Санкт-Петербурге
25 октября, среда, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Университет искусств Токио (Япония)
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса (Армения)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
«Романтическое рондо с плясовым финалом»
для домры и фортепиано
Наталья ШКРЕБКО, домра
Светлана КОННОВА, фортепиано
«Макферсон перед казнью»,
баллада для баса, трубы, военного барабана и фортепиано
на стихи Р. Бернса
Денис СЕДОВ, бас-баритон
Иван АЛЕКСАНДРОВ, фортепиано
Дмитрий ЛЮДИНОВСКИЙ, труба
Григорий ОСИПОВ, военный барабан
МИТИО МИЯГИ (1894–1956)
Mizu no Hentai («Метаморфозы воды»)
ИТИДЗЮРО КОЙДЭ (?–1800)
Kurokami («Черные волосы»)
Ансамбль традиционной музыки Университета искусств Токио (Япония):
Саки МАЦУИ, Вакана ИКЭДА, кото
Ясуко ФУКУДА, шамисэн
Ацуко СЁДА, фуэ (японская флейта)
САЯТ–НОВА (1712–1795)
«Йис канчум ем лаланин и Брои брои»
(обработка Ш. Сагателян)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ЕРВАНД ЕРКАНЯН (р. 1951)
Рапсодия
ХАЧАТУР АВЕТИСЯН (1926–1996)
«Перпетуум мобиле» для двух канунов и фортепиано
Этери ОГАНЕСЯН, Мане УНУСЯН, канун (Армения)
Семён ЗАБОРИН, фортепиано (Россия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48
I. Pezzo in forma di sonatina
II. Walzer
III. Elegie
IV. Finale (Tema russo)
Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель и дирижер – Аркадий ШТЕЙНЛУХТ
26 октября, четверг, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Высшая школа музыки и театра (Гамбург, Германия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ДЖОАККИНО РОССИНИ (1792–1868)
Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
(обработка для духового нонета А. Таркмана)
ДЬЕРДЬ ЛИГЕТИ (1923–2006)
Шесть багателей для духового квинтета
I. Allegro con spirito
II. Rubato. Lamentoso
III. Allegro grazioso
IV. Presto ruvido
V. Adagio. Mesto
VI. Molto vivace. Capriccioso
ЖОРЖ БИЗЕ (1838–1875)
Сюита из оперы «Кармен»
(обработка для духового нонета А. Таркмана)
РИХАРД ШТРАУС (1864–1949)
Сонатина для 16 духовых фа мажор № 1, AV135
I. Allegro moderato
II. Romanze und Menuetto: Andante – Tempo di Menuetto
III. Finale: Molto allegro
Ансамбль Gartow Connect:
Лорен СИДИН, валторна
Лазарь ПАИЦ, валторна
Профессор Паулюс ван дер МЕРВЕ, гобой
Профессор Александр БАХЛЬ, кларнет
Роман ГЕРБЕР, кларнет
Профессор Кристоф КОННЕРТ, фагот
Кристиан КУНЕРТ, фагот, дирижер
Силас ГЭРТНЕР, контрафагот
Амели БЕРТЛВИЗЕР, бассетгорн
Профессор Дафне МАЙНХОЛЬД, флейта
(Германия)
Георгий ВАЛЕНТА, валторна
Игорь КАРЗОВ, валторна
Анна КОМАРОВА, флейта
Павел ТЕРЕНТЬЕВ, гобой
Александр ВАСИЛЬЕВ, кларнет
Антон ДЕРЕЗА, кларнет
Даниил КРАСНОВ, фагот
(Россия)
Концерт проводится при поддержке:
Фонда Гартов (Германия)
Ведомства по культуре и средствам массовой информации Сената Гамбурга (Германия)
27 октября, пятница, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Эрмитажный театр
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке (Россия)
Джульярдская школа танца, драмы и музыки (Нью-Йорк, США)
Высшая школа музыки (Вюрцбург, Германия)
Консерватория Сиднея (Австралия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Концерт до мажор для двух фортепиано и струнного оркестра, BWV 1061
I. [no tempo]
II: Adagio ovvero Largo
III: Fugue
Концерт до минор для двух фортепиано и струнного оркестра, BWV 1062
I: [no tempo]
II: Andante
III: Allegro assai
Инге РОЗАР, фортепиано (Германия)
Кирилл МОНОРОЗИ, фортепиано (Австралия)
Московский камерный Шнитке-оркестр
Художественный руководитель и дирижер – Игорь ГРОМОВ (Россия)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)
«Детский альбом», соч. 39
(аранжировка для кларнета и симфонического оркестра В. Ермошкина)
Посвящается Юлиану Милкису
АНДРЕЙ ТИХОМИРОВ (р. 1958)
«Посвящение Моцарту» для кларнета и струнного оркестра
Ариетта и финал
Юлиан МИЛКИС, кларнет (США)
Концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель и дирижер –
Алексей ВАСИЛЬЕВ
(Россия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге
Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге
Господина Джоффри Джорджа Эйнсворта (Австралия)
28 октября, суббота, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Государственный Эрмитаж.
Атриум Главного штаба
КОНЦЕРТ-ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия)
Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке (Россия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ЛЕОШ ЯНАЧЕК (1854–1928)
Сюита для струнных
I. Moderato
II. Adagio
III. Andante con moto
IV. Presto
V. Adagio
VI. Andante
БЕЛА БАРТОК (1881–1945)
Румынские танцы, BB 8
АЛЬФРЕД ШНИТКЕ (1934–1998)
Сюита «По мотивам Н.В. Гоголя»
(редакция И. Громова)
I. Увертюра
II. Чичиковы: отец и сын
III. У Маниловых
IV. Вальс
V. Акакий Акакиевич. Галоп
Московский камерный Шнитке-оркестр
Художественный руководитель и дирижер – Игорь ГРОМОВ (Россия)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Екатерина ИВАНОВА-БЛИНОВА (р. 1981)
BMW для терменвокса, диджея и струнного оркестра
Солист – Эван РИЛЛ, диджей (Россия)
Николай МАЖАРА (р. 1977)
Рапсодия для терменвокса и струнного оркестра
Светлана НЕСТЕРОВА (р. 1976)
«Солярис»,
фантазия для терменвокса, фортепиано и струнного оркестра
Солист – Николай МАЖАРА, фортепиано (Россия)
Антон ТАНОНОВ (р. 1977)
Концерт для терменвокса и струнного оркестра
Льву Термену посвящается
Гости фестиваля:
Наталья ТЕРМЕН, Петр ТЕРМЕН, терменвокс (Россия)
Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель – Аркадий ШТЕЙНЛУХТ
Дирижер – Алим ШАХМАМЕТЬЕВ (Россия)
Концерт проводится при поддержке господина Якова Иоффе (Франция)
В этом году в фестивале примут участие представители 15 высших школ музыки из 14 стран мира. Концертные программы, представляющие музыку самых разнообразных жанров и эпох, прозвучат в Консерватории и на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, среди которых: Большой и Малый залы филармонии, Концертный и камерный залы Мариинского театра, Эрмитажный театр, Атриум Главного штаба Эрмитажа, Белый зал Шереметевского дворца и римско-католический храм Святого Станислава. Публику ждут многочисленные премьеры камерных, оркестровых и оперных сочинений.
Фестиваль стартует 21 октября в Большом зале филармонии. На торжественном концерте-открытии в исполнении Хора и Симфонического оркестра студентов Консерватории прозвучат сочинения композиторов петербургской школы. За дирижерским пультом – ректор Консерватории Алексей Васильев. Лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Редькин исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Состоится консерваторская премьера «Погребальной песни» Игоря Стравинского, сочинения, обнаруженного в архивах Санкт-Петербургской консерватории, и ставшего сенсацией концертного сезона 2016-2017.
Торжественный вечер завершится исполнением кантаты «К радости» на стихи Шиллера – дипломной работой первого выпускника Петербургской консерватории Петра Чайковского. Самый насыщенный событиями день – 22 октября, откроетcя дневным концертом, посвященным 155-летию Alma Mater. В Зале Мусоргского Мариинского театра выступят студенты и преподаватели Санкт-Петербургской консерватории, затем эстафету примут представители четырех высших школ музыки Японии, Польши, Армении и Венгрии. В этот же день в органном зале Храма Святого Станислава свое искусство продемонстрирует один из выдающихся органистов современности – Ханс Фагиус (Швеция). Кульминация дня – петербургская премьера оперы «Написано на коже» современного британского композитора Джорджа Бенджамина (1960*), которая прозвучит в исполнении гостей из Великобритании в Концертном зале Мариинского театра. К 85-летию патриарха петербургской композиторской школы Сергея Слонимского консерватория представит две мировые премьеры – «Романтическое рондо» для малой домры и фортепиано, и балладу «Макферсон перед казнью» на стихи Бернса для голоса, фортепиано, трубы и барабана в исполнении известных петербургских музыкантов. XVII фестиваль «Международная неделя консерваторий» завершится 28 октября масштабным концертом в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. Публика познакомится с сочинениями молодых петербургских композиторов для камерного оркестра с солирующим терменвоксом. Сольные партии на терменвоксе исполнят гости фестиваля – дочь и правнук изобретателя инструмента Льва Термена – Наталья и Петр Термены.
В рамках фестиваля пройдёт интереснейшая выставка из фондов Научной музыкальной библиотеки, архива и Музея истории Санкт-Петербургской консерватории, приуроченная к знаменательной дате.
Научно-практический раздел фестиваля включает множество открытых лекций, семинаров и мастер-классов. «Международная неделя консерваторий» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, а также под патронатом Попечительского совета, в состав которого входят генеральные консульства и институты культуры стран, высшие школы которых принимают участие в фестивале.
Билеты на концерты фестиваля – от 300 до 1500 рублей.
Вход на концерты 24, 27, 28 октября - по входным и пригласительным билетам.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
21 октября, суббота, 19:00
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.
Большой зал
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)
Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор, соч. 26
I. Andante – Allegro
II. Tema con variazioni
III. Allegro, ma non troppo
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ (1882–1971)
«Погребальная песня», соч. 5
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Музыка к гимну «К радости» Ф. Шиллера
для солистов, смешанного хора и оркестра
Солисты:
Сергей РЕДЬКИН, фортепиано
Мария ВАХРУШЕВА, сопрано
Вера КРАВЧУК, меццо-сопрано
Анатолий ТРУХИН, тенор
Александр КОРЯКОВ, бас
Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель – Валерий УСПЕНСКИЙ
Симфонический оркестр студентов Санкт-Петербургской консерватории
Дирижер – Алексей ВАСИЛЬЕВ
(Россия)
22 октября, воскресенье, 14:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Мариинский театр-2, Зал Мусоргского
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано до мажор, соч. 34
Леонид БАРАНОВ, скрипка
Алексей ВЯХИРЕВ, фортепиано
АЛЕКСАНДР ГЛАЗУНОВ (1865–1936)
Испанский танец из балета «Раймонда»
(переложение для двух флейт и фортепиано В. Кудри)
Елизавета ИВАНОВА, Аделина ТАЗИЕВА, флейта
Римма КАЧАЛОВА, фортепиано
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
Песни на стихи Марины Цветаевой для среднего голоса и фортепиано
«Цельный день мне было душно…»
«Смотри, чтобы другой дорожкою…»
«Вот опять окно…»
«Где слезиночки роняла»
«Проста моя осанка»
Дарья РЯБОКОНЬ, меццо-сопрано
Ирина ШАРАПОВА, фортепиано
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Концерт для скрипки с оркестром
ре мажор, соч. 35
III. Finale: Vivacissimo
(редакция для ксилофона и фортепиано А. Латыпова)
Аллаяр ЛАТЫПОВ, ксилофон
Алексей ВЯХИРЕВ, фортепиано
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
«Благословляю вас, леса», ст. А. Толстого
Александр КОРЯКОВ, бас
Вера ОХОТНИКОВА, фортепиано
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
Две сказки для арфы:
«Похищение Василисы Прекрасной»
«Жар-птица»
Мария ОКУНЕВА, арфа
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ (1906–1975)
Фортепианное трио № 1 до минор, соч. 8
Bell piano trio:
Алла БЕЛОВА, фортепиано
Екатерина ГЛАЗОВА, скрипка
Анна-Лучия КОСТЮК, виолончель
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
«Скажи, о чем в тени ветвей»,
ст. В. Соллогуба
НИКОЛАЙ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844–1908)
«Редеет облаков летучая гряда», ст. А. Пушкина
Анна ВИКУЛИНА, сопрано
Ольга АЛЕКСЕЕВА, фортепиано
АНТОН РУБИНШТЕЙН (1829–1894)
«Русская и трепак» для фортепиано
из сборника «Национальные танцы», соч. 82 № 13
(инструментовка Н. Телешенко)
Ансамбль «Модерн»:
Николай ТЕЛЕШЕНКО, баян
Татьяна СЕРОВА, домра
Мария ПОСКОТИНОВА, домра, домра альтовая
Данил ВАХРАМЕЕВ, гитара
Роман РОМАНОВ, контрабас
22 октября, воскресенье, 16:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Мариинский театр-2. Зал Мусоргского
Университет искусств Токио (Япония)
Университет музыки имени Фредерика Шопена (Варшава, Польша)
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса (Армения)
Академия музыки имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ИСАО МАЦУСИТА (р. 1951)
Ikarugano
ЮТАКА МАКИНО (р. 1930)
Hanamai («Летящие лепестки»)
Ансамбль традиционной музыки Университета искусств Токио (Япония):
Ясуко ФУКУДА, Вакана ИКЭДА, кото
Саки МАЦУИ, семнадцатиструнное кото
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ (1873–1943)
«Элегия», соч. 3 № 1
КАРОЛЬ ШИМАНОВСКИЙ (1882–1937)
«Серенада Дон Жуана» из цикла «Маски», соч. 34
ФЕРЕНЦ ЛИСТ (1811–1886)
«Годы странствий II: Венеция и Неаполь», S162 «Тарантелла»
Кирилл КЕДУК, фортепиано (Польша)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ЦОВИНАР ОГАНЕСЯН (р. 1965)
Концерт № 3 для двух канунов и фортепиано
Экспромт для двух канунов и фортепиано
Этери ОГАНЕСЯН, Мане УНУСЯН канун (Армения)
Семён ЗАБОРИН, фортепиано (Россия)
«Народные песни в обработке Золтана Кодая
и танцевальные наигрыши для фиделя соло»
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Увы, увы» (для голоса и фортепиано)
Танцевальные наигрыши из Галанты
(для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Цыганская песня» для голоса и фортепиано
«Гуси, гуси» для голоса и фортепиано
Танцевальные наигрыши из Фельчика, региона в Трансильвании
«Венгерское Рондо», «Танцы из Марошсека» и «Секейская прядильня»
(для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Бессердечная жена» для голоса и фортепиано
Танцевальные наигрыши Секейского края, региона в Трансильвании
«Танцы из Марошсека» и «Секейская прядильня»
(для фиделя соло)
Анна ФЮРЬЕШ, меццо-сопрано
Андраш ЯНОШИ, фидель
Шамуэль ТОТ, фортепиано
(Венгрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
Польского института в Санкт-Петербурге
22 октября, воскресенье, 16:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Концертный зал костела св. Станислава
Королевская академия музыки Швеции (Стокгольм)
«ОРГАННЫЕ АКАДЕМИИ»
ФЕРЕНЦ ЛИСТ (1811–1886)
Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H, S260
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Три хорала из сборника «Шюблеровские хоралы»:
Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
Meine Seele erhebet den Herren, BWV 648
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649
Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
ШТАФАН ШТОРМ (р. 1964)
«Трагедия»:
Prologue – Parodas – Episodion 1 – Stasimon 1 – Episodion 2 – Stasimon 2 – Episodion 3 – Stasimon 3 – Exodus – Epilogue
МАКС РЕГЕР (1873–1916)
Двенадцать пьес для органа, соч. 65
№ 11 Токката
№ 12 Фуга
ИОГАНН ЛЮДВИГ КРЕБС (1713–1780)
Трио для органа ми-бемоль мажор
Adagio – Non molto allegro
ЖОЗЕФ ЙОНГЕН (1873–1953)
Героическая соната для органа, соч. 94
Ханс ФАГИУС, орган (Швеция)
Концерт проводится при поддержке
Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге
22 октября, воскресенье, 20:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Концертный зал Мариинского театра
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Джордж БЕНДЖАМИН (р. 1960)
«Написано на коже» (2012)
Опера в трех частях
Либретто Мартина КРИМПА (р.1956)
Концертное исполнение
Солисты:
Лорен ФАГАН, сопрано (Австралия, Великобритания)
Бетан ЛАНГФОРД, меццо-сопрано (Великобритания)
Патрик ТЕРРИ, контратенор (США, Великобритания)
Ник ПРИТЧАРД, тенор (Великобритания)
Росс РАМГОБИН, баритон (Великобритания)
Гости фестиваля:
Молодежный симфонический оркестр Melos Sinfonia (Великобритания)
Дирижер – Оливер ЗЕФФМАН (Великобритания)
Концерт проводится при поддержке:
Британского Совета в России и Мариинского театра
23 октября, понедельник, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Джульярдская школа танца, драмы и музыки (Нью-Йорк, США)
Частный университет музыки и искусств (Вена, Австрия)
Академия музыки имени Яна Сибелиуса (Хельсинки, Финляндия)
Гость фестиваля – Вадим Глузман (Израиль)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
РИХАРД ШТРАУС (1864–1949)
Соната для скрипки и фортепиано ми-бемоль мажор, соч. 18
I. Allegro, ma non troppo
II. Andante cantabile
III. Finale. Andante
АРВО ПЯРТ (р. 1935)
Fratres для скрипки и фортепиано
Вадим ГЛУЗМАН, скрипка (Израиль)
Евгений СИНАЙСКИЙ, фортепиано (Австрия)
ЯН СИБЕЛИУС (1865–1957)
«Меланхолия» для виолончели и фортепиано, соч. 20
КЛОД ДЕБЮССИ (1862–1918)
Соната для виолончели ре минор, L135
I. Пролог
II. Серенада
III. Финал
Мартти РОУСИ, виолончель (Финляндия)
Анна КОРЕПОВА, фортепиано (Россия)
ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)
Dignare
(переложение для кларнета и фортепиано)
ДИК ХАЙМЕН (р. 1927)
Clarinata
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор
(переложение для кларнета и фортепиано)
АЛЕКСАНДР ЦФАСМАН (1906–1971)
Интермеццо для кларнета
ИОГАНН АДОЛЬФ ХАССЕ (1699–1783)
Сольфеджио № 1
АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (1921–1992)
Танго «Забвение»
(переложение для кларнета и фортепиано)
Юлиан МИЛКИС, кларнет (США)
Евгений СИНАЙСКИЙ, фортепиано (Австрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге
Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге
24 октября, вторник, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
Шереметевский дворец – Музей музыки. Белый зал
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия)
Консерватория имени Эваристо Феличе Даль Абако (Верона, Италия)
Университет музыки имени Фредерика Шопена (Варшава, Польша)
Академия музыки имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН (1681–1767)
Фантазия № 1 для поперечной флейты
без сопровождения баса ля минор, TWV 40:2
Vivace – Allegro
ТОМАЗО АЛЬБИНОНИ (1671–1751)
Соната для флейты и бассо континуо ля минор, соч. 6 № 6
Grave – Allegro – Adagio – Allegro
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН
Фантазия № 11 для поперечной флейты без сопровождения баса соль мажор, TWV 40:12
Allegro – Adagio – Vivace– Allegro
ПЬЕТРО АНТОНИО ЛОКАТЕЛЛИ (1695–1764)
Соната для флейты и бассо континуо
соль минор, cоч. 2 № 6
Largo – Allegro – Largo – Allegro
ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН
Фантазия № 7 для поперечной флейты
без сопровождения баса ре мажор, TWV 40:8
Alla Francese – Allegro
ДЖОВАННИ БЕНЕДЕТТО ПЛАТТИ (1697–1763)
Соната для флейты и бассо континуо соль мажор, соч. 3 № 6
Arietta con Variazioni
Марчелло ГАТТИ, флейта (Италия)
Екатерина ЛИХИНА, клавесин (Россия)
МОРИС РАВЕЛЬ (1875–1937)
«Вальс», хореографическая поэма
(переложение для фортепиано автора)
Кирилл КЕДУК, фортепиано (Польша)
Секейский медленный танец и свадебные наигрыши
(наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Я брожу по вашему саду с печалью» (для голоса и фортепиано)
Плач и танцевальные мелодии
(народные наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
Песня Эржи из оперы «Хари Янош» «Я бедна, я родилась бедной»
(для голоса и фортепиано)
Двойной танец – старинный танец из Надькалло
(наигрыши для фиделя соло)
ЗОЛТАН КОДАЙ (1882–1967)
«Прекрасный лес» (для голоса и фортепиано)
Анна ФЮРЬЕШ, меццо-сопрано
Андраш ЯНОШИ, фидель
Шамуэль ТОТ, фортепиано
(Венгрия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
Польского института в Санкт-Петербурге
25 октября, среда, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Университет искусств Токио (Япония)
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса (Армения)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ (р. 1932)
«Романтическое рондо с плясовым финалом»
для домры и фортепиано
Наталья ШКРЕБКО, домра
Светлана КОННОВА, фортепиано
«Макферсон перед казнью»,
баллада для баса, трубы, военного барабана и фортепиано
на стихи Р. Бернса
Денис СЕДОВ, бас-баритон
Иван АЛЕКСАНДРОВ, фортепиано
Дмитрий ЛЮДИНОВСКИЙ, труба
Григорий ОСИПОВ, военный барабан
МИТИО МИЯГИ (1894–1956)
Mizu no Hentai («Метаморфозы воды»)
ИТИДЗЮРО КОЙДЭ (?–1800)
Kurokami («Черные волосы»)
Ансамбль традиционной музыки Университета искусств Токио (Япония):
Саки МАЦУИ, Вакана ИКЭДА, кото
Ясуко ФУКУДА, шамисэн
Ацуко СЁДА, фуэ (японская флейта)
САЯТ–НОВА (1712–1795)
«Йис канчум ем лаланин и Брои брои»
(обработка Ш. Сагателян)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ЕРВАНД ЕРКАНЯН (р. 1951)
Рапсодия
ХАЧАТУР АВЕТИСЯН (1926–1996)
«Перпетуум мобиле» для двух канунов и фортепиано
Этери ОГАНЕСЯН, Мане УНУСЯН, канун (Армения)
Семён ЗАБОРИН, фортепиано (Россия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48
I. Pezzo in forma di sonatina
II. Walzer
III. Elegie
IV. Finale (Tema russo)
Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель и дирижер – Аркадий ШТЕЙНЛУХТ
26 октября, четверг, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Высшая школа музыки и театра (Гамбург, Германия)
«КАМЕРНЫЕ СЕРИИ»
ДЖОАККИНО РОССИНИ (1792–1868)
Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
(обработка для духового нонета А. Таркмана)
ДЬЕРДЬ ЛИГЕТИ (1923–2006)
Шесть багателей для духового квинтета
I. Allegro con spirito
II. Rubato. Lamentoso
III. Allegro grazioso
IV. Presto ruvido
V. Adagio. Mesto
VI. Molto vivace. Capriccioso
ЖОРЖ БИЗЕ (1838–1875)
Сюита из оперы «Кармен»
(обработка для духового нонета А. Таркмана)
РИХАРД ШТРАУС (1864–1949)
Сонатина для 16 духовых фа мажор № 1, AV135
I. Allegro moderato
II. Romanze und Menuetto: Andante – Tempo di Menuetto
III. Finale: Molto allegro
Ансамбль Gartow Connect:
Лорен СИДИН, валторна
Лазарь ПАИЦ, валторна
Профессор Паулюс ван дер МЕРВЕ, гобой
Профессор Александр БАХЛЬ, кларнет
Роман ГЕРБЕР, кларнет
Профессор Кристоф КОННЕРТ, фагот
Кристиан КУНЕРТ, фагот, дирижер
Силас ГЭРТНЕР, контрафагот
Амели БЕРТЛВИЗЕР, бассетгорн
Профессор Дафне МАЙНХОЛЬД, флейта
(Германия)
Георгий ВАЛЕНТА, валторна
Игорь КАРЗОВ, валторна
Анна КОМАРОВА, флейта
Павел ТЕРЕНТЬЕВ, гобой
Александр ВАСИЛЬЕВ, кларнет
Антон ДЕРЕЗА, кларнет
Даниил КРАСНОВ, фагот
(Россия)
Концерт проводится при поддержке:
Фонда Гартов (Германия)
Ведомства по культуре и средствам массовой информации Сената Гамбурга (Германия)
27 октября, пятница, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Эрмитажный театр
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке (Россия)
Джульярдская школа танца, драмы и музыки (Нью-Йорк, США)
Высшая школа музыки (Вюрцбург, Германия)
Консерватория Сиднея (Австралия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)
Концерт до мажор для двух фортепиано и струнного оркестра, BWV 1061
I. [no tempo]
II: Adagio ovvero Largo
III: Fugue
Концерт до минор для двух фортепиано и струнного оркестра, BWV 1062
I: [no tempo]
II: Andante
III: Allegro assai
Инге РОЗАР, фортепиано (Германия)
Кирилл МОНОРОЗИ, фортепиано (Австралия)
Московский камерный Шнитке-оркестр
Художественный руководитель и дирижер – Игорь ГРОМОВ (Россия)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)
«Детский альбом», соч. 39
(аранжировка для кларнета и симфонического оркестра В. Ермошкина)
Посвящается Юлиану Милкису
АНДРЕЙ ТИХОМИРОВ (р. 1958)
«Посвящение Моцарту» для кларнета и струнного оркестра
Ариетта и финал
Юлиан МИЛКИС, кларнет (США)
Концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель и дирижер –
Алексей ВАСИЛЬЕВ
(Россия)
Концерт проводится при поддержке:
Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге
Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге
Господина Джоффри Джорджа Эйнсворта (Австралия)
28 октября, суббота, 19:00
XVII ФЕСТИВАЛЬ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ»
155-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящается
Государственный Эрмитаж.
Атриум Главного штаба
КОНЦЕРТ-ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия)
Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке (Россия)
КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН «ОРКЕСТРОВЫЕ АКАДЕМИИ»
ЛЕОШ ЯНАЧЕК (1854–1928)
Сюита для струнных
I. Moderato
II. Adagio
III. Andante con moto
IV. Presto
V. Adagio
VI. Andante
БЕЛА БАРТОК (1881–1945)
Румынские танцы, BB 8
АЛЬФРЕД ШНИТКЕ (1934–1998)
Сюита «По мотивам Н.В. Гоголя»
(редакция И. Громова)
I. Увертюра
II. Чичиковы: отец и сын
III. У Маниловых
IV. Вальс
V. Акакий Акакиевич. Галоп
Московский камерный Шнитке-оркестр
Художественный руководитель и дирижер – Игорь ГРОМОВ (Россия)
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Екатерина ИВАНОВА-БЛИНОВА (р. 1981)
BMW для терменвокса, диджея и струнного оркестра
Солист – Эван РИЛЛ, диджей (Россия)
Николай МАЖАРА (р. 1977)
Рапсодия для терменвокса и струнного оркестра
Светлана НЕСТЕРОВА (р. 1976)
«Солярис»,
фантазия для терменвокса, фортепиано и струнного оркестра
Солист – Николай МАЖАРА, фортепиано (Россия)
Антон ТАНОНОВ (р. 1977)
Концерт для терменвокса и струнного оркестра
Льву Термену посвящается
Гости фестиваля:
Наталья ТЕРМЕН, Петр ТЕРМЕН, терменвокс (Россия)
Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель – Аркадий ШТЕЙНЛУХТ
Дирижер – Алим ШАХМАМЕТЬЕВ (Россия)
Концерт проводится при поддержке господина Якова Иоффе (Франция)
Источник: Санкт-Петербургская Консерватория