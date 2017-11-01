ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 8 по 10 ноября 2017 года Санкт-Петербургская государственная консерватория в очередной раз проведёт ежегодный международный научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения». Мероприятие проходит под эгидой VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Тема симпозиума - мученики и исповедники Земли Русской. В год столетия событий Октябрьской революции эта тема приобретает особую актуальность.

Участники симпозиума - ведущие специалисты из городов России, Сербии, Белоруссии, Финляндии и США. В течение трёх дней пройдёт 13 мероприятий, среди которых 5 научных заседаний, включающих работу нескольких тематических секций. Они посвящены теме мученичества в византийских и древнерусских певческих рукописях, проблемам прочтения средневековых нотаций, а также древним и современным церковно-певческим традициям. В разноплановую программу проекта вошли разнообразные просветительские мероприятия, направленные на ознакомление с многовековой историей древнерусского церковного пения.

Симпозиум откроется 8 ноября панихидой по композиторам, исследователям-музыковедам, выдающимся исполнителям, которые трудились на ниве церковного пения.

В этот же день, в 19 часов состоится мастер-класс, посвящённый древнерусскому певческому наследию. Гости симпозиума, участники профессиональных вокальных ансамблей и все, интересующиеся старинной певческой культурой, в этот вечер объединятся в сводный хор. Его возглавят специалисты кафедры древнерусского певческого искусства - Татьяна Швец и Наталья Мосягина. Будут разучены песнопения Литургии Иоанна Златоуста по рукописям XVII века, которые прозвучат 10 ноября в 10 часов за богослужением в храме Феодоровской иконы Божией Матери.

Особый интерес представляет выставка уникальных рукописей из частных коллекций, посвящённая мученикам Христовым и исповедникам Земли Русской. Открытие выставки состоится 9 ноября в 16 часов в отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки. Традиционно выставку органично дополнит живое звучание древних монодий.

Симпозиум завершится 10 ноября в храме Феодоровской иконы Божией Матери концертом старинных православных песнопений. Исполнители: артисты хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, ансамбль древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории «Знамение», ансамбль «Ключ Разумения», женский состав византийского хора «Пахомий Логофет». Многие из песнопений, исполненные по аутентичным нотациям, прозвучат впервые. Начало концерта – в 19 часов.

Фундамент Бражниковских чтений был заложен в апреле 1974 году в стенах Ленинградской консерватории на конференции, посвящённой памяти выдающегося учёного, педагога, композитора, основоположника научного направления русской музыкальной медиевистики, профессора Ленинградской консерватории, доктора искусствоведения Максима Викторовича Бражникова по инициативе его учеников. С 1996 года в составе организаторов симпозиума - отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук. Конференция получила статус международного научно-творческого симпозиума и проводится ежегодно. Проблематика этого проекта основывается на важнейших культурно-исторических приоритетах, входящих в государственные программы Российской Федерации. В конце 80-х годов XX века «Бражниковские чтения» были посвящены 1000-летию Крещения Руси, в 2014 - 700-летию преподобного Сергия Радонежского, в 2015 – равноапостольному князю Владимиру, а в 2016 – 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон. По материалам симпозиума издано более десяти сборников научных работ.