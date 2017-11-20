В Петербурге с 9 по 20 декабря пройдёт Международный фестиваль "Рождественский парад"
20.11.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 9 по 20 декабря 2017 г. в Петербурге пройдёт XXIV Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад". Фестиваль проводит петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
«Рождественский парад» – один из старейших фестивалей города. Его цель неизменна – привлечь внимание зрителей и театральной общественности к работам негосударственных театров, театров-студий и театральных объединений, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок.
Свои первые награды на «Рождественском параде» получили известные всей России А.Могучий, А.Бутусов, В.Крамер, Г.Дитяковский, М.Пореченков, М.Трухин, К.Хабенский и многие другие.
Афиша 2017 года, как всегда отличается большим разнообразием и составу участников и по видам и жанрам предложенных спектаклей. Из почти 60-ти заявок, присланных в этом году, экспертный совет фестиваля отобрал двадцать спектаклей-участников. Программа фестиваля начнётся раньше официальной даты открытия: 1 декабря будет показан спектакль «Дневник Анны Франк» по пьесе Аси Волошиной в постановке петербургского театра «ЦЕХЪ».
Официальное открытие состоится 9 декабря – на сцене Дома актёра будет представлен спектакль «Как дети» Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).
Театры, представляющие Петербург, предлагают вниманию зрителей спектакли, уже успевшие громко заявить о себе в прошедшем сезоне: это «ФевральЯ» – постановка и оформление А.Образцова – номинант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работу художника в негосударственном театре (Театр «Особняк») и «Стеклянный зверинец» в постановке А.Янковского – актёрский ансамбль спектакля отмечен специальным призом экспертного совета «Золотого софита» (Театральная мастерская «АСБ»). Петербургский Малый кукольный театр со спектаклем «Дон Кихот. Клоунада по Сервантесу» примет участие в фестивале впервые.
Общедоступный театр «Перефирия» (Астрахань) представит спектакль по пьесе известного современного драматурга Юрия Клавдиева «Я, пулемётчик». Театр города Сарапул (Удмуртская республика) привезёт на фестиваль сатирическую комедию «Холостяки и холостячки». Автор пьесы – культовый израильский писатель, поэт, провокационный драматург и режиссёр Ханох Левин.
Спектакль, собравший уже немало фестивальных наград – «Интимный дневник отличницы» по поэзии Веры Павловой покажет Молодёжный театр «Предел» (г.Скопин, Рязанская обл.).
Обладатель гран-при «Рождественского парада»-2015 и призёр фестиваля 2016 г. – Театр для детей и молодёжи «Малый» предложит вниманию зрителей спектакль «Лебединое озеро» (в жанре «не балет»), а театр из Перми «Карабаска», также неоднократный лауреат «Рождественского парада», представит спектакль «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» по мотивам рассказа Ф.М.Достоевского, в постановке известного белорусского режиссёра Олега Жюгжды.
Театр-студия из Уфы «Alter ego» покажет на фестивале свою версию «Декамерона» Дж.Боккаччо. Гатчинский театр-студия «За углом» представит две одноактные пьесы английского драматурга Г.Пинтера «Пейзаж» и «Любовник».
Вопросы о времени и пространстве; о человеческом предназначении и выборе своего пути; о потерях и приобретениях волнуют героя спектакля «Как ты думаешь, Леонардо?». Эта постановка – авторский проект актрисы Аси Галимзяновой (Пермь).
Зарубежные гости фестиваля этого года: театр «TEMPO» (Франция), который представит музыкальный спектакль «Mozart, Pushkine et Salieri» и Театральное сообщество актёров Русского драматического театра г.Баку (Азербайджан) со спектаклем «Этот пылкий влюблённый».
Маленьким зрителям фестиваль предложит чудесные кукольные постановки: «Вечер сказок» Театра «Актёра и куклы»» (г. Нерюнгри, Республика Саха), «Красная шапочка»» театра «Таврик», «Маленький Дед Мороз» Путешествующего театра кукол «Привет!» (Санкт-Петербург). Спектакль «Одиссей Одиссея» (Проект «Музей+Театр» Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме) стал одним из победителей фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям».
Конкурсная программа фестиваля завершится 19 декабря музыкальным моноспектаклем Юлии Герцевой (Россия-Швейцария) «Путь сердца». В основу легла семейная хроника семьи Зерновых «На переломе», изданная в Париже издательством YMCA-Press и ставшая библиографической редкостью. Это история семьи русских интеллигентов, вынужденной покинуть Родину в период революции 1917 года. Музыкальная часть спектакля основана на великих мелодиях первой половины прошлого столетия: Вертинский, Дитрих, Пиаф, Плевицкая, Шульженко и др.
Традиционно в период фестиваля пройдут обсуждения увиденных работ и мастер-классы.
Жюри фестиваля возглавит актёр БДТ им. Г.А. Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов, также в него вошли: режиссёр Александр Савчук (неоднократный лауреат «Рождественского парада»), театральные критики Анна Константинова, Алексей Пасуев, Наталья Меричинская.
Спектакли проходят на разных площадках, в том числе в Доме актёра, на малых сценах ТЮЗа им.А.Брянцева и Театра им.В.Комиссаржевской, и других. Вход на все фестивальные спектакли – свободный.
«Рождественский парад» – один из старейших фестивалей города. Его цель неизменна – привлечь внимание зрителей и театральной общественности к работам негосударственных театров, театров-студий и театральных объединений, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок.
Свои первые награды на «Рождественском параде» получили известные всей России А.Могучий, А.Бутусов, В.Крамер, Г.Дитяковский, М.Пореченков, М.Трухин, К.Хабенский и многие другие.
Афиша 2017 года, как всегда отличается большим разнообразием и составу участников и по видам и жанрам предложенных спектаклей. Из почти 60-ти заявок, присланных в этом году, экспертный совет фестиваля отобрал двадцать спектаклей-участников. Программа фестиваля начнётся раньше официальной даты открытия: 1 декабря будет показан спектакль «Дневник Анны Франк» по пьесе Аси Волошиной в постановке петербургского театра «ЦЕХЪ».
Официальное открытие состоится 9 декабря – на сцене Дома актёра будет представлен спектакль «Как дети» Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).
Театры, представляющие Петербург, предлагают вниманию зрителей спектакли, уже успевшие громко заявить о себе в прошедшем сезоне: это «ФевральЯ» – постановка и оформление А.Образцова – номинант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работу художника в негосударственном театре (Театр «Особняк») и «Стеклянный зверинец» в постановке А.Янковского – актёрский ансамбль спектакля отмечен специальным призом экспертного совета «Золотого софита» (Театральная мастерская «АСБ»). Петербургский Малый кукольный театр со спектаклем «Дон Кихот. Клоунада по Сервантесу» примет участие в фестивале впервые.
Общедоступный театр «Перефирия» (Астрахань) представит спектакль по пьесе известного современного драматурга Юрия Клавдиева «Я, пулемётчик». Театр города Сарапул (Удмуртская республика) привезёт на фестиваль сатирическую комедию «Холостяки и холостячки». Автор пьесы – культовый израильский писатель, поэт, провокационный драматург и режиссёр Ханох Левин.
Спектакль, собравший уже немало фестивальных наград – «Интимный дневник отличницы» по поэзии Веры Павловой покажет Молодёжный театр «Предел» (г.Скопин, Рязанская обл.).
Обладатель гран-при «Рождественского парада»-2015 и призёр фестиваля 2016 г. – Театр для детей и молодёжи «Малый» предложит вниманию зрителей спектакль «Лебединое озеро» (в жанре «не балет»), а театр из Перми «Карабаска», также неоднократный лауреат «Рождественского парада», представит спектакль «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» по мотивам рассказа Ф.М.Достоевского, в постановке известного белорусского режиссёра Олега Жюгжды.
Театр-студия из Уфы «Alter ego» покажет на фестивале свою версию «Декамерона» Дж.Боккаччо. Гатчинский театр-студия «За углом» представит две одноактные пьесы английского драматурга Г.Пинтера «Пейзаж» и «Любовник».
Вопросы о времени и пространстве; о человеческом предназначении и выборе своего пути; о потерях и приобретениях волнуют героя спектакля «Как ты думаешь, Леонардо?». Эта постановка – авторский проект актрисы Аси Галимзяновой (Пермь).
Зарубежные гости фестиваля этого года: театр «TEMPO» (Франция), который представит музыкальный спектакль «Mozart, Pushkine et Salieri» и Театральное сообщество актёров Русского драматического театра г.Баку (Азербайджан) со спектаклем «Этот пылкий влюблённый».
Маленьким зрителям фестиваль предложит чудесные кукольные постановки: «Вечер сказок» Театра «Актёра и куклы»» (г. Нерюнгри, Республика Саха), «Красная шапочка»» театра «Таврик», «Маленький Дед Мороз» Путешествующего театра кукол «Привет!» (Санкт-Петербург). Спектакль «Одиссей Одиссея» (Проект «Музей+Театр» Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме) стал одним из победителей фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям».
Конкурсная программа фестиваля завершится 19 декабря музыкальным моноспектаклем Юлии Герцевой (Россия-Швейцария) «Путь сердца». В основу легла семейная хроника семьи Зерновых «На переломе», изданная в Париже издательством YMCA-Press и ставшая библиографической редкостью. Это история семьи русских интеллигентов, вынужденной покинуть Родину в период революции 1917 года. Музыкальная часть спектакля основана на великих мелодиях первой половины прошлого столетия: Вертинский, Дитрих, Пиаф, Плевицкая, Шульженко и др.
Традиционно в период фестиваля пройдут обсуждения увиденных работ и мастер-классы.
Жюри фестиваля возглавит актёр БДТ им. Г.А. Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов, также в него вошли: режиссёр Александр Савчук (неоднократный лауреат «Рождественского парада»), театральные критики Анна Константинова, Алексей Пасуев, Наталья Меричинская.
Спектакли проходят на разных площадках, в том числе в Доме актёра, на малых сценах ТЮЗа им.А.Брянцева и Театра им.В.Комиссаржевской, и других. Вход на все фестивальные спектакли – свободный.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория