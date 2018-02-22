В Петербурге увековечили память Героя Российской Федерации Владимира Таташвили
22.02.2018, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В школе № 264 Кировского района открыли мемориальную доску Герою Российской Федерации Владимиру Владимировичу Таташвили.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Александр Говорунов, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, председатель региональной общественной организации морской пехоты Санкт-Петербурга Александр Борзенко.
"Сегодня день, который войдёт в летопись школы, в историю нашего города. Увековечена память Владимира Владимировича Таташвили - Героя России. Он принял свой последний бой на высоте 1406 в районе населённого пункта Харачой. В свои 20 лет он встал в один строй с лучшими представителями российского воинства. Его подвиг сравним с подвигом героев Великой Отечественной войны", - сказал Александр Говорунов.
От губернатора и правительства Санкт-Петербурга Александр Говорунов поблагодарил родителей Владимира Таташвили - Валентину Николаевну и Владимира Шалвовича: "Вы воспитали достойного сына Отечества. Такие люди, как он, - гордость нашего города".
Владимир Таташвили служил в 61-й Киркенесской Краснознамённой отдельной бригаде морской пехоты Северного флота. Погиб 31 декабря 1999 года, обороняя высоту1406 в районе населённого пункта Харачой.
Позиции морских пехотинцев были атакованы боевиками. В ходе ожесточённого боя погиб командир роты капитан Алексей Милашевич, затем - принявший на себя командование лейтенант Юрий Курягин. Сержант Таташвили взял командование на себя, организовал оборону. Раненый, он продолжал командовать подразделением. Погиб при отражении атаки на высоту.
Благодаря действиям высота осталась под контролем десантно-штурмового батальона. Погибло 13 человек, двое были ранены. Потери бандитов составили около 50 человек убитыми.
Владимир Таташвили похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Александр Говорунов, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, председатель региональной общественной организации морской пехоты Санкт-Петербурга Александр Борзенко.
"Сегодня день, который войдёт в летопись школы, в историю нашего города. Увековечена память Владимира Владимировича Таташвили - Героя России. Он принял свой последний бой на высоте 1406 в районе населённого пункта Харачой. В свои 20 лет он встал в один строй с лучшими представителями российского воинства. Его подвиг сравним с подвигом героев Великой Отечественной войны", - сказал Александр Говорунов.
От губернатора и правительства Санкт-Петербурга Александр Говорунов поблагодарил родителей Владимира Таташвили - Валентину Николаевну и Владимира Шалвовича: "Вы воспитали достойного сына Отечества. Такие люди, как он, - гордость нашего города".
Владимир Таташвили служил в 61-й Киркенесской Краснознамённой отдельной бригаде морской пехоты Северного флота. Погиб 31 декабря 1999 года, обороняя высоту1406 в районе населённого пункта Харачой.
Позиции морских пехотинцев были атакованы боевиками. В ходе ожесточённого боя погиб командир роты капитан Алексей Милашевич, затем - принявший на себя командование лейтенант Юрий Курягин. Сержант Таташвили взял командование на себя, организовал оборону. Раненый, он продолжал командовать подразделением. Погиб при отражении атаки на высоту.
Благодаря действиям высота осталась под контролем десантно-штурмового батальона. Погибло 13 человек, двое были ранены. Потери бандитов составили около 50 человек убитыми.
Владимир Таташвили похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга