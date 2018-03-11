ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соревнования по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда "Рузская рыбалка – 2018" пройдут 11 марта на берегу Озернинского водохранилища в Рузском городском округе, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Соревнования по ловле рыбы со льда "Рузская рыбалка" являются для нас ежегодными. Традиционно в фестивале принимают участие, как профессионалы-спортсмены, так и простые любители зимней ловли, включая женщин и детей. "Рузской рыбалкой" мы откроем наш фестивальный сезон, который будет включать в себя 13 разнообразных мероприятий", – рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов .

Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию. Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также полис (карточку) обязательного медицинского страхования, уточняется в материале.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Рыболовный спорт", в один тур продолжительностью три часа. Ловля разрешена одновременно на одну удочку, c собой участник может иметь неограниченное количество запасных удочек. Победителей наградят ценными призами, заключается в сообщении.