В Пулковской обсерватории пройдет второй научно-популярный астрономический фестиваль "Пулковский меридиан"
30.10.2017, 19:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль "Пулковский меридиан" впервые был орагнизован в прошлом году и стал заметным культурно-просветительским событием - за два дня его посетили свыше трёх тысяч зрителей. В обычные дни для посетителей доступна лишь парковая зона, а музей и большинство объектов обсерватории закрыты. "Пулковский меридиан" даёт редкую возможность увидеть обсерваторию изнутри, пообщаться с ведущими специалистами об исследовании космоса и послушать любимую музыку в совершенно особенной атмосфере.
В этом году история "Пулковского меридиана" продолжится. В программе второго фестиваля - лекции о солнечной активности и космической погоде, о Луне, о поисках внеземной жизни, и, разумеется, о звёздах. Специально для посетителей фестиваля работники Пулковской обсерватории проведут несколько обзорных экскурсий с возможностью посещения музея, выходом на главную башню с панорамным видом на Санкт-Петербург и осмотром телескопов, в том числе самого большого рефрактора в Европе.
Новинка в программе фестиваля 2017 года - дискуссионный клуб, где состоятся беседы на темы астрономии, космоса, музыки и искусства между учёными, музыкантами и писателями.
Обсерватория находится на Пулковских высотах, входит в состав памятников, охраняемых ЮНЕСКО, включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Фестиваль проходит при информационной поддержке Федерального агентства научных организаций и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В этом году история "Пулковского меридиана" продолжится. В программе второго фестиваля - лекции о солнечной активности и космической погоде, о Луне, о поисках внеземной жизни, и, разумеется, о звёздах. Специально для посетителей фестиваля работники Пулковской обсерватории проведут несколько обзорных экскурсий с возможностью посещения музея, выходом на главную башню с панорамным видом на Санкт-Петербург и осмотром телескопов, в том числе самого большого рефрактора в Европе.
Новинка в программе фестиваля 2017 года - дискуссионный клуб, где состоятся беседы на темы астрономии, космоса, музыки и искусства между учёными, музыкантами и писателями.
Обсерватория находится на Пулковских высотах, входит в состав памятников, охраняемых ЮНЕСКО, включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Фестиваль проходит при информационной поддержке Федерального агентства научных организаций и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Источник: ФАНО