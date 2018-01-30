В Рахманиновском зале МГК открывается проект "Потаённые сокровища"
В необычном формате концерта-выставки представлены работы мастера, отражающие сокровенную и неизвестную публике при жизни тему творчества - церковные службы, портреты верующих, священнослужителей и предстоящих, сохранённые семьёй художника. В концерте будут исполнены хоровые произведения П.Г. Чеснокова, Н.С. Голованова, С.В. Рахманинова.
В середине февраля в Московской государственной консерватории будет проходить конференция «Потаённые сокровища», посвящённая изучению создававшихся в советский период и долгое время сокрытых от внимания широкой публики памятников музыкального и изобразительного искусства, литературы, философской мысли и богословия.