ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января в 14.00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского открывается проект «Потаённые сокровища», приуроченный к 125-летию со дня рождения художника Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972). Аркадий Пластов - потомок священников и иконописцев, выпускник симбирской семинарии - в самые драматические годы обращался к православной культуре как к неиссякаемому творческому источнику.

В необычном формате концерта-выставки представлены работы мастера, отражающие сокровенную и неизвестную публике при жизни тему творчества - церковные службы, портреты верующих, священнослужителей и предстоящих, сохранённые семьёй художника. В концерте будут исполнены хоровые произведения П.Г. Чеснокова, Н.С. Голованова, С.В. Рахманинова.

В середине февраля в Московской государственной консерватории будет проходить конференция «Потаённые сокровища», посвящённая изучению создававшихся в советский период и долгое время сокрытых от внимания широкой публики памятников музыкального и изобразительного искусства, литературы, философской мысли и богословия.